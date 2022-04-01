'Спаси от Каховки до Бучи': Alyona Alyona и Jerry Heil записали песню-молитву

Украинские певицы Alyona Alyona и Jerry Heil записали песню-обращение к Богу с просьбой защитить Украину от российских захватчиков. Чувственная композиция получила название "Молитва".

В ней звезды попросили "закрыть небо ладонями", передали всю боль украинцев и почтили память погибших на страшной войне, развязанной политической верхушкой России. С роликом можно ознакомиться на YouTube-канале артисток (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

К съемкам клипа звезды приобщили обычных граждан, сложивших ладони в молитве, патриотические кадры и пострадавших. Кроме этого, в него попало трогательное видео с колясками, которые поставили в центре Львова в память об убитых детях.

Видео дня

"24 февраля моя жизнь изменилась безвозвратно и навсегда. Я оставила свой ведущий вид деятельности, с головой ушла в информационное поле боя и волонтерство. Это не обычный трек, это молитва! Ее не будет на стримингах. Но я очень хочу, чтобы вся Украина объединилась в одной общей большой молитве", – написала Alyona Alyona.

С полным текстом песни можно ознакомиться ниже

Моє звернення, Боже, до тебе

Ти над нами все чуєш і бачиш:

Як вогнем вкрилось мирнеє небо

Як в підвалі дитя тихо плаче

Всемогутній наш Господи, добрий

Твоя велич не має тут міри:

Хай як ти воїн буде хоробрий,

Хай в серцях буде ще більше віри!

Вбережи нашу землю родючу,

Щоб плоди нам продовжили віку

І спаси від Каховки до Бучі

Душі жінки, дітей, чоловіка

І своєю святою водою

Вмий обличчя від вражої крові

Наша віра й надія з тобою

Дай в серця нам ще трохи любові

Отче наш, щодня українці злітають до тебе

Отче наш, і просять: "Закрий нам долонями небо"

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские музыканты перепели легендарный хит Modern Talking – You're My Heart, You're My Soul '98, в котором высмеяли немощность российских оккупантов. Трек получил название "без руки, без ноги".

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