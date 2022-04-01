"Спаси от Каховки до Бучи": Alyona Alyona и Jerry Heil записали песню-молитву
Украинские певицы Alyona Alyona и Jerry Heil записали песню-обращение к Богу с просьбой защитить Украину от российских захватчиков. Чувственная композиция получила название "Молитва".
В ней звезды попросили "закрыть небо ладонями", передали всю боль украинцев и почтили память погибших на страшной войне, развязанной политической верхушкой России. С роликом можно ознакомиться на YouTube-канале артисток (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
К съемкам клипа звезды приобщили обычных граждан, сложивших ладони в молитве, патриотические кадры и пострадавших. Кроме этого, в него попало трогательное видео с колясками, которые поставили в центре Львова в память об убитых детях.
"24 февраля моя жизнь изменилась безвозвратно и навсегда. Я оставила свой ведущий вид деятельности, с головой ушла в информационное поле боя и волонтерство. Это не обычный трек, это молитва! Ее не будет на стримингах. Но я очень хочу, чтобы вся Украина объединилась в одной общей большой молитве", – написала Alyona Alyona.
С полным текстом песни можно ознакомиться ниже
Моє звернення, Боже, до тебе
Ти над нами все чуєш і бачиш:
Як вогнем вкрилось мирнеє небо
Як в підвалі дитя тихо плаче
Всемогутній наш Господи, добрий
Твоя велич не має тут міри:
Хай як ти воїн буде хоробрий,
Хай в серцях буде ще більше віри!
Вбережи нашу землю родючу,
Щоб плоди нам продовжили віку
І спаси від Каховки до Бучі
Душі жінки, дітей, чоловіка
І своєю святою водою
Вмий обличчя від вражої крові
Наша віра й надія з тобою
Дай в серця нам ще трохи любові
Отче наш, щодня українці злітають до тебе
Отче наш, і просять: "Закрий нам долонями небо"
Как сообщал OBOZREVATEL, украинские музыканты перепели легендарный хит Modern Talking – You're My Heart, You're My Soul '98, в котором высмеяли немощность российских оккупантов. Трек получил название "без руки, без ноги".
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