Украинская защитница Даша 'ДШК' раскритиковала накрашенных женщин в форме ВСУ: война – это не кино!

Даша "ДШК" – девушка-штурмовик, пополнившая ряды ВСУ после того, как уехала из своего родного, но оккупированного россиянами Херсона. Защитница уверена, что женщине есть место на фронте, однако в том случае, если она, как и каждый военный, знает свое дело и уверена в своей подготовке.

Впрочем, некоторых своих коллег Дарья не понимает. Речь о женщинах, использующих на фронте косметику. Своими мыслями об этом явлении военная поделилась в интервью Рамине Эсхакзай для ее одноименного YouTube-канала.

"Это мое личное субъективное мнение. Мне это не очень нравится. Мы сейчас на войне. Если я пришла, например, в армию и я служу и участвую в боевых действиях, то у меня нет времени на это все, к сожалению, или к счастью. Война – это не кино, не фильм и не какое-то токшоу, где нужно хорошо выглядеть.Раньше, когда я вставала на работу, я красилась.Это было в гражданской жизни. А здесь нужно переживать за то, все ли у тебя собрано, все ли ты выучил, все ли правильно знаешь, сможешь ли ты выполнить свою задачу. Это важно", – убеждена штурмовик.

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Она отметила, что, конечно, правила гигиены должны присутствовать, однако они не предполагают использование тонального крема, помады или туши для ресниц. Впрочем, защитница предполагает, почему все же некоторым военнослужащим важно делать макияж даже на передовой. По мнению Дарьи, таким образом женщины "отключаются от ужаса вокруг", словно возвращаются к своей мирной жизни.

"Ты должен быть чистым и опрятным. Эти правила гигиены должны присутствовать всегда, это важно. Но, когда я вижу в TikTok танцующих девушек, я понимаю, что, может, для них это радость, они себя так поддерживают, но я этого не понимаю. Где-то погибают люди, сослуживцы... Я не могу танцевать в этот момент. Это мое мнение, я не говорю, что это правильно. Возможно, у этой девушки, которая это записывает, такой моральный антистресс. Она так отключается от всего ужаса, который происходит вокруг нее. Но я не могу так. Я не понимаю этого", – прокомментировала защитница.

Что касается женщин на фронте, то здесь "ДШК" убеждена: военные должны быть единым организмом, все элементы которого умело справляются со своими обязанностями. И не имеет значения, какого пола этот элемент.

"Место на войне женщине есть, если женщина, которая вступает в ряды армии, понимает, что она будет здесь делать и полностью понимает свои обязанности. И знает, что это нелегко. Если, например, она выбрала судьбу штурмовать или быть в штабе, или быть медиком, она должна понимать, что именно она будет выполнять. Я всегда говорила, что мы все в роте, батальоне, бригаде, как единый организм. И если мы будем хорошо знать свое дело, то все наши операции, в которых мы участвуем, будет гораздо легче выполнять. Если женщина понимает свой уровень подготовки, как физический, так и моральный, то женщина имеет право здесь быть. Абсолютно", – убеждена геройка.

Как сообщал OBOZREVATEL, младшая сержантка ВСУ Екатерина Бабич с позывным "Гаечка", которую раньше ничего не связывало с армией, но с начала полномасштабного вторжения РФ она отправилась на фронт, призналась, что для нее сложнее всего на войне. Девушка окончила медицинскую академию и теперь спасает жизнь защитникам. Однако это удается не всегда.

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