Украинская телеведущая Любовь Янас погибла во Львове во время пожара в собственной квартире

Украинская телеведущая и театровед Любовь Янас погибла во время пожара в собственной квартире во Львове. Трагедия произошла в пятницу, 31 мая, вечером.

Женщине было 63 года. Причина возникновения пожара неизвестна. О гибели телеведущей сообщил директор Львовского государственного Дворца эстетического воспитания учащейся молодежи Олег Климович в Facebook.

"Трагическая весть! На 63 году жизни во время пожара погибла известная тележурналист и редактор Львовского телевидения Любовь Янас. Вечная память!" – написал он.

О потере сообщила и актриса мастерской "Театр у кошику" Лидия Данильчук, коллега Янас: "Еще одна потеря... Сегодня ночью во время пожара в собственной квартире погибла Любовь Янас. Известная телеведущая художественных программ Львовского телевидения, театровед, педагог, друг и поклонница нашего театра..."

Как отмечает Главное управление ГСЧС во Львовской области, сообщение о пожаре на седьмом этаже спасатели получили около 21-ой вечера, а ликвидировать его удалось почти в 22 часа. "На момент прибытия пожарных к месту происшествия из квартиры выбивалось пламя. Лестница была заполнена дымом. На месте пожара обнаружено тело владелицы 1961 года рождения. Огонь уничтожил 15 кв.м вещей домашнего обихода", – говорилось в сообщении.

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