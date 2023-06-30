Украинская модель Алла Костромичева во второй раз стала мамой. Фото

Известная украинская модель Алла Костромичева во второй раз стала мамой. 29 июня 37-летняя звезда сообщила, что родила дочь.

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Ведущая популярного проекта "Топ модель по-українськи" также рассекретила имя, которое она и ее муж – американский бизнесмен Джейсон Капоне – дали девочке. Радостной новостью знаменитость поделилась на личной странице в Instagram.

"Аврора", – лаконично подписала снимок крошечной ноги дочки Костромичева.

Звездную маму принялись поздравлять ее поклонники и представители отечественного шоу-бизнеса. Так, свои комментарии с теплыми пожеланиями под постом оставляли Леся Никитюк, Вера Брежнева, МамаРика, Ирина Сопонару, Ирина Монатик, Виктория Маремуха и многие другие.

Добавим, что помимо новорожденной Авроры пара также воспитывает 7-летнего сына Сальваторе.

Отметим, 29 июня этого года также стало известно о том, что во второй раз стала мамой всемирно известная британская супермодель Наоми Кэмпбелл. У 53-летней звезды родился сын, которого, вероятно, родила суррогатная мать. Все подробности – в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL ранее, известный украино-американский хореограф Макс Чмерковский, который также был главным героем первого сезона украинского "Холостяка", впервые показал лицо своего новорожденного сына. Малыш появился на свет 18 июня этого года.

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