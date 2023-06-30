53-летняя Наоми Кэмпбелл во второй раз стала мамой. Первое фото малыша

Всемирно известная британская супермодель афроямайского и китайско-ямайского происхождения Наоми Кэмпбелл во второй раз стала мамой. У 53-летней звезды родился сын, которого, вероятно, родила суррогатная мать.

Видео дня

Радостной новостью супермодель поделилась на личной странице в Instagram. Там же она оставила первое фото малыша (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Впрочем, разглядеть лицо младенца на снимке нельзя. Как известно, Кэмпбелл всячески скрывает от лишних глаз свою старшую дочь, а теперь, очевидно, не планирует показывать поклонникам и сына.

На обнародованном кадре Кэмпбелл держит мальчика в белоснежном костюме и шапочке на руках, а тот ухватил звездную маму крошечной рукой за указательный палец. Попала на фото и рука старшей дочери модели, которая также тянется к новорожденному брату и матери.

"Мой маленький дорогой, знай, что тобой дорожат без меры, ты окружен любовью с того момента, когда ты подарил нам свое присутствие. Настоящий дар от Бога, благословенный! Добро пожаловать, мальчик. Никогда не поздно стать мамой", – оставила в описании под фото знаменитость.

Отметим, что Кэмпбелл впервые стала мамой в 50-летнем возрасте. Ее дочь родилась в мае 2021 года. Кто отец девочки и каким образом она появилась на свет – до сих пор остается загадкой.

Модель никогда не была замужем. У нее был роман с российским миллиардером Владиславом Дорониным, который закончился скандалом в 2013 году после пяти лет отношений. Сейчас Наоми предпочитает держать в тайне свою личную жизнь.

Как писал OBOZREVATEL ранее, известный украино-американский хореограф Макс Чмерковский, который также был главным героем первого сезона украинского "Холостяка", впервые показал лицо своего новорожденного сына. Малыш появился на свет 18 июня этого года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!