Украинская фехтовальщица Ольга Харлан стала участницей шоу "Танці з зірками"
Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан примет участие в танцевальном шоу "Танці з зірками". Спортсменка приняла вызов от певицы Евгении Власовой.
Ольга опубликовала видео в Instagram, на котором показала, как среди нескольких телевизионных шоу выбирает, в каком примет участие. В результате фехтовальщица выбрала танцевальное шоу.
"Увидимся на паркете", – написала Харлан и бросила вызов актеру Артуру Логай.
Коротко о знаменитости:
Ольга Харлан – фехтовальщица на саблях, мастер спорта, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы, серебряная и бронзовая призёрка Олимпиады 2012 и 2016 годов.
В 2014 году вышла замуж за своего коллегу – украинского саблиста, призера чемпионатов мира и Европы Дмитрия Бойко. Однако брак распался в 2018 году.
Сейчас спортсменка встречается с итальянским саблистом Луиджи Самеле.
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