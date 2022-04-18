Украинская блогерша-'ведьма' Алена Лоран сбежала в Россию и распространяет там фейки о ВСУ

Украинская блогерша-"ведьма" Алена Лоран, которая неоднократно участвовала в различных реалити на ТВ, заявила, что уехала в Россию. В стране-агрессоре коллаборантка сменила тему своего блога с гадания и магии на распространение фейков о ВСУ и ситуации на родине.

Сообщения Лоран, настоящая фамилия которой Дюрцкая, обнародовал Telegram-канал "Боже, яке кончене!" Одиозная блогерша родом из Мелитополя в сети делится своим неаргументированным мнением, ссылаясь на заявления усопшего депутата Госдумы Владимира Жириновского.

В одной из своих публикаций 32-летняя "ведьма" прокомментировала новость о том, что солдаты польской пехоты готовы к лету стать на защиту западной Украины. Блогерша, по каким-то причинам решила, что таким образом Польша, подобно России, захочет отобрать у нас часть территории. На такую мысль ее натолкнул именно Владимир Вольфович.

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Более того, Лоран распространяет главный фейк кремлевских пропагандистов – "Украина сама себя бомбит". Этот нарратив, лишенный какой-либо логики, и стал одной из причин эмиграции блогерши.

В Телеграмме за коллаборанткой следит всего 1800 человек, однако аудитория девушки может увеличиться.

Многие знают Лоран по популярным телепроектам, таким как "Богиня шопинга", "Панянки-селянки" на канале ТЕТ и "Супермама" на СТБ. Кроме того, Алена была ведущей рубрик "Showtime" и "Звездный Casual" на интернет-телевидении SEE.UA. Также блогерша выпустила собственную книгу о своем возлюбленном "Алиса в страНЕ чудес. Болтовня брюнетки".

Эпатажная мама троих детей из Мелитополя, которая, как она утверждает, занимается черной магией, ранее была участницей публичных скандалов. К примеру, в декабре 2020 года сотрудники полиции Киевской области сообщили, что Дюрцкая преследовала следователя Киево-Святошинского отдела полиции. Женщина пыталась запугать правоохранителя своими магическими способностями, чтобы та приняла положительное решение по уголовному делу, в котором фигурировал ее муж.

Незадолго до этого, в октябре, Лоран также попала в новости. На этот раз блогерша утверждала, что у нее похитили дочь и потребовали 200 тысяч долларов выкупа.

Теперь Алена решила напомнить о себе другим способом – предательством родины.

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Таисия Повалий, которая уже долгие годы живет и строит карьеру в России, 16 апреля выступила на сцене Кремля со своими российскими коллегами-путинистами Николаем Басковым и Стасом Михайловым. С последним музыкантом коллаборантка родом из Киевской области спела в дуэте.