Украинская блогерша Стужук сделала подтяжку груди и вызвала споры в сети
Популярная украинская блогерша София Стужук, которая годами выступала за естественную красоту и принятия себя, сделала подтяжку груди и заявила, что такое решение приняла мгновенно.
По словам 25-летней знаменитости, она часто смущалась во время интимных отношений, поэтому она постоянно искала подходящие топы и переживала, чтобы "ничего не вывалилось". Соответствующий пост Стужук опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
"Месяц раздумий и моральной подготовки. Два часа перелета. 4,5 часа операции и уже третий день адских мучений. И впереди еще минимум месяц реабилитации ради, надеюсь, будущего наслаждения и комфорта. Да, поменяла мнение, и теперь не нужно убеждать саму себя и других, что и так красиво", – написала блогерша.
В комментариях под постом поклонники блогерши неоднозначно отреагировали на такие изменения. Многие возмутились решением Стужук, но нашлись и те, кто поддержал знаменитость.
"Ты ж кричала, что против пластики груди?!", "Главное, чтобы вам нравилось!", "Ну и молодец, лишь бы тебе по кайфу было", "Ого, неожиданно и почему-то грустно", "Очень жаль, что для принятия нужна операция", – пишут люди.
София Стужук – одна из самых популярных insta-мам Украины. В своем блоге, на который подписано более 5 миллионов человек, она рассказывает о своей жизни, собственном опыте материнства, а также делится бьюти-секретами.
Звезда воспитывает троих детей, которых родила в браке с блогером Дмитрием Стужуком.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее популярная украинская блогерша София Стужук рассказала, что ела плаценту, так как в ней очень много полезных веществ. По ее словам, есть специальное исследование, которое это подтверждает.
Также София Стужук поделилась подробностями своих домашних родах. По ее словам, они не сравнятся со стандартным процессом появления ребенка на свет – в больнице.