Українська блогерка Стужук зробила підтяжку грудей і викликала суперечки в мережі

Популярна українська блогерка Софія Стужук, яка роками виступала за природну красу і прийняття себе, зробила підтяжку грудей і заявила, що таке рішення прийняла миттєво.

За словами 25-річної знаменитості, вона часто ніяковіла під час інтимних стосунків, тому вона постійно шукала підходящі топи і хвилювалася, щоб "нічого не вивалилося". Відповідний пост Стужук опублікувала на сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Місяць роздумів і моральної підготовки. Дві години перельоту. 4,5 години операції і вже третій день пекельних мук. І попереду ще щонайменше місяць реабілітації заради, сподіваюся, майбутньої насолоди і комфорту. Так, змінила думку, і тепер не потрібно переконувати саму себе та інших, що і так гарно", – написала блогерка.

Софія Стужук зробила пластичну операцію Instagram/Софія Стужук

Софія Стужук похвалилася новими грудьми Instagram/Софія Стужук

У коментарях під постом шанувальники блогерки неоднозначно відреагували на такі зміни. Більшість обурилися рішенням Стужук, але знайшлися і ті, хто підтримав знаменитість.

"Ти ж кричала, що проти пластики грудей?!", "Головне, щоб вам подобалося!", "Ну і молодець, аби тобі по кайфу було", "Ого, несподівано і чомусь сумно", "Дуже шкода, що для прийняття потрібна операція", – пишуть люди.

У коментарях під постом шанувальники блогерки неоднозначно відреагували на такі зміни Скриншот

Стужук засипали коментарями Скриншот

Фанати Стужук оцінили її нові груди Скриншот

У мережі бурхливо відреагували на зміни Стужук Скриншот

Стужук показала нові груди Instagram/Софія Стужук

Софія Стужук – одна з найпопулярніших insta-мам України. У своєму блозі, на який підписано понад 5 мільйонів осіб, вона розповідає про своє життя, власний досвід материнства, а також ділиться б'юті-секретами.

Зірка виховує трьох дітей, яких народила в шлюбі з блогером Дмитром Стужуком.

Як повідомляв OBOZREVATEL: