Украинская блогерша Стужук сделала подтяжку груди и вызвала споры в сети

Популярная украинская блогерша София Стужук, которая годами выступала за естественную красоту и принятия себя, сделала подтяжку груди и заявила, что такое решение приняла мгновенно.

По словам 25-летней знаменитости, она часто смущалась во время интимных отношений, поэтому она постоянно искала подходящие топы и переживала, чтобы "ничего не вывалилось". Соответствующий пост Стужук опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Месяц раздумий и моральной подготовки. Два часа перелета. 4,5 часа операции и уже третий день адских мучений. И впереди еще минимум месяц реабилитации ради, надеюсь, будущего наслаждения и комфорта. Да, поменяла мнение, и теперь не нужно убеждать саму себя и других, что и так красиво", – написала блогерша.

В комментариях под постом поклонники блогерши неоднозначно отреагировали на такие изменения. Многие возмутились решением Стужук, но нашлись и те, кто поддержал знаменитость.

"Ты ж кричала, что против пластики груди?!", "Главное, чтобы вам нравилось!", "Ну и молодец, лишь бы тебе по кайфу было", "Ого, неожиданно и почему-то грустно", "Очень жаль, что для принятия нужна операция", – пишут люди.

София Стужук – одна из самых популярных insta-мам Украины. В своем блоге, на который подписано более 5 миллионов человек, она рассказывает о своей жизни, собственном опыте материнства, а также делится бьюти-секретами.

Звезда воспитывает троих детей, которых родила в браке с блогером Дмитрием Стужуком.

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