Рианна беременна во второй раз: певица родила первенца 9 месяцев назад. Фото

34-летняя певица Рианна забеременела второй раз за два года. Отцом ребенка стал бойфренд знаменитости, рэпер и музыкальный продюсер A$AP Rocky (Раким Майерс), от которого артистка родила первенца в мае 2022 года.

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Как и в прошлый раз, звезда эпатажно заявила о своей беременности. 12 февраля она выступила в перерыве между таймами Супербоула в наряде, подчеркивающем уже довольно заметный животик. Предположения о беременности Рианны подтвердил журналистам The Hollywood Reporter представитель знаменитости (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Выступление на Супербоуле стало первым живым концертом певицы за 5 лет. Она стала приглашенной гостьей и исполнила перед поклонниками спортивного события свои главные хиты, включая Umbrella и Diamonds.

Всего звезда успела спеть на подвесных платформах фрагменты 12 песен, во время исполнения которых во всей красе продемонстрировала свой беременный животик. Для этого она выбрала алый комбинезон от бренда Loewe, который специально не застегнула на животе.

Весь кроваво-красный образ звезды состоял из теплого плаща, латексного топа, кроссовок и аксессуаров. За ее выступлением с трибун наблюдали поклонники американского футбола и звезды мирового уровня.

Напомним: в январе 2022 года Рианна опубликовала фотосессию с любимым, где позировала с обнаженным животом. Таким образом она публично сообщила о первой беременности.

Ранее OBOZREVATEL писал, что певица не показывала своего сына до 7 месяцев. Только недавно счастливые родители отважились познакомить поклонников с первенцем.

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