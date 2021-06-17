"Украинская Барби" после обвинений в фотошопе и пластике поделилась детскими фото

Модель из Одессы Валерию Лукьянову, которую называют "украинской Барби", заподозрили в использовании фоторедакторов, а также в пластике после опубликованной школьной фотографии. В ответ на критику девушка выложила резкий пост и другие детские снимки.

Она также заявила, что ее "ангельской красоте" завидовали даже тогда, когда она была маленькой. Новые фотографии и видео Лукьянова показала в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Скандал начался с фотографии девушки, где она позирует в школе рядом с подругой. В комментариях подписчики забросали модель обвинениями в том, что она специально улучшила свое лицо, а вот внешний вид подруги – наоборот сделала хуже. Сообщения с критикой девушка оперативно "почистила".

Видео дня

Позже в новом посте она пояснила своей поведение. "Всегда, когда выставляю детские фото, боты в ярости. Каждый раз пишут про фотошоп, как, впрочем, и про обычные фото", – возмутилась одесситка.

Она признала, что четкость лиц на снимке была прибавлена при помощи искусственного интеллекта, однако обвинения модель отрицает.

Она также заявила: в школе педагоги завидовали ее внешности: "Помню, меня учителя водили среди уроков умываться, якобы по их мнению я красила губы, ресницы и брови! Каждый раз это ничего не меняло. Так и слышу фразу: "Лукьянова, иди умываться! В школе нельзя краситься!".

В видео девушка опубликовала новые фотографии, сделанные в детстве.

Предлагаем посмотреть фотографии украинки, которыми она делилась в социальной сети в последнее время:

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