Украинку дисквалифицировали с фестиваля в Италии из-за смелого протеста против россиянина в жюри: в театре нелепо оправдались

Украинская артистка Анна Петренко вышла на сцену международного циркового фестиваля International Salieri Circus Award в провинции Верона, Италия и выразила свой протест против одного из членов жюри. Как оказалось, в этом году организаторы пригласили в судейский состав сына советского актера Юрия Никулина – директора Московского государственного цирка Максима Никулина, поддерживающего политику Кремля и войну в Украине. Из-за действий украинки она была дисквалифицирована с конкурса.

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Петренко рассказала о своем опыте в Instagram. Артистка вышла на сцену, завернутая в сине-желтое знамя и с плакатами в руках: на одном было написано на английском языке "Никулин поддерживает вторжение в Украину", другой изображал россиянина в компании, вероятно, оккупантов в военной форме. Анна спустилась в аудиторию и раздала листы зрителям.

Впоследствии руководитель фестиваля Антонио Джарола вышел к публике и попросил прощения у присутствующих. Он заявил, что не знал о намерениях украинской артистки и непричастен к ее действиям. После этого Джарола дисквалифицировал Петренко с конкурса.

В соцсетях Анна отметила, что Московский государственный цирк, которым руководит Никулин, предоставляет льготы для российских военных, участвовавших в боевых действиях против Украины, а также их детям. Более того, бригады артистов-пропагандистов выступают для российских служащих. По словам Петренко, сам россиянин не скрывает своей помощи оккупантам и поддерживает власть РФ.

"Я не знала, что впервые с момента основания фестиваля в состав жюри будет приглашен представитель страны-агрессора, России, – говорится в сообщении украинки. – Через свое выступление я выражаю свое недовольство и называю это решение организаторов попыткой реабилитации имиджа России, агрессора в войне против Украины".

Как сообщает итальянское издание Corriere del Veneto, представители International Salieri Circus Award не заставили себя ждать с объяснениями, мол, хотели, чтобы фестиваль стал символом единения. Джарола отметил, что в этом году организаторы открыли двери для российских культурных деятелей, как это сделали другие культурные и художественные организации.

"Поступило 630 заявок со всего мира, среди которых мы выбрали только 22 из 20 стран: от Японии до Таиланда, от Мексики до Канады, а также из Украины, Беларуси и России. У нас в афише 11 украинцев и трое россиян, – оправдался руководитель конкурса. – А о присутствии судьи, я могу признать, что перед тем, как его пригласить, я просил еще двух известных деятелей циркового сектора из Украины, которые, однако, отказались".

Джарола отметил, что Никулин якобы "живет в Париже и никогда не становился на чью-то политическую сторону". Россиянин даже не захотел реагировать на жест Петренко именно для того, чтобы не разжигать споры, говорит Антонио. Глава фестиваля добавил, что чувствует себя "обманутым", ведь Анна могла просто отказаться от участия, вместо того, чтобы "поднять шум в месте, где политические флаги не имеют никакой ценности".

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