'Тупо плагиат': Герман Ненов обвинил Детское Евровидение в использовании своей идеи для концепции шоу 2024 года. Фотосравнение

Вокруг Детского Евровидения 2024 назревает скандал из-за якобы краденой идеи нынешнего шоу. Креативный директор Национального отбора в 2023 году и режиссер-постановщик номера тогдашней представительницы Украины Анастасии Димид, Герман Ненов, сообщил, что организаторы песенного конкурса сплагиатили оформление выступления украинки в прошлом году.

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Тематикой Детского Евровидения 2024 стали цветы, а лозунгом – "Let's bloom" ("Давай цвести"). Анастасия Димид в 2023 году выступала с песней "Квітка", а ее номер оформили в подобном розово-сиреневом стиле с 3D-цветами. Герман Ненов, воплотивший эту идею в жизнь, возмутился "кражей" в коротком интервью, которое опубликовал MUZVAR.

Он отметил, что решение организаторов песенного конкурса по айдентике в этом году не было попыткой подражать идее, которой вдохновились. По его мнению, сцена и дизайн были плагиатом на выступление Анастасии Димид.

"Точно не омаж, а тупо плагиат, потому что текстура, форма, градиенты... Там пипеткой возьми и оно будет одно и то же. Так не вдохновляются", – заметил Ненов.

Однако ему нравится, что об Украине не забывают и наша страна задает тренды.

"Ну, это классно. Украина занимает тренды, мне не жалко, мне нравится делать какой-то перезапуск, мне нравится делать вызовы", – добавил режиссер-постановщик.

Напомним, международный конкурс Детского Евровидения 2024 проведут 16 ноября в столице Испании – Мадриде.

Ранее OBOZ.UA писал, что еврофаны оценили шансы представителя Украины Артема Котенко победить на Детском Евровидении 2024.

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