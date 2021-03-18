Украинка с двухметровыми волосами снялась без белья. Фото

Украинка Алена Кравченко, которая является обладательницей роскошных двухметровых волос, позировала обнаженной.

Соответствующим фото поделился на своей странице в Instagram фотограф по имени Сергей. Так, девушка появилась с распущенными волосами, прикрыв свое тело только длинной черной накидкой. В кадре она загадочно смотрит в сторону, при этом выставив правую ногу немного вперед (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Сама же 36-летняя жительница Одессы в комментариях к посту поблагодарила фотографа за шикарные фото, добавив, что результат превзошел все ее ожидания.

Отметим, что Алена активно ведет личный блог в Instagram. Она делится с подписчиками красивыми снимками, а также рассказывает о самых интересных событиях из своей жизни.

Что касается волос рекордной длины, то их девушка отращивает уже на протяжении 30-ти лет. Услугами парикмахера она пользуется крайне редко, лишь иногда убирая секущиеся концы. На мытье головы Алене требуется потратить целый час, поэтому делает она это только один раз в неделю. Украинка часто собирает волосы в тугой пучок – это одна из любимых причесок.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка с двухметровыми волосами стала звездой сети. 36-летняя Алена Кравченко регулярно делится с подписчиками личными фотографиями, позируя каждый раз в совершенно разных образах.