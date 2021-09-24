Украинка победила в престижном конкурсе 'Мисс мира плюс сайз-2021': кто она. Фото

На конкурсе Miss World Plus Size в ОАЭ победила киевлянка Виктория Щелко. Она прославилась в Украине как актриса, певица, телеведущая и Мама года-2019.

Благодаре победе Щелко, в следующем году конкурс будет проходить в Украине. Об этом сообщает Укрінформ. Также своей победой похвасталась и сама модель на странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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"В 2017 году я пыталась занять первое место, но тогда меня победила участница из Филиппин. Сейчас, в 2021 году, я все-таки привезла корону – первое место в Украине. Поэтому ждем конкурс в Украине в следующем году", – сказала Щелко в интервью.

Отметим, что всего в конкурсе участвовали 51 представительниц из разных стран. К девушкам не выдвигалось никаких ограничений по возрасту и параметрам.

По словам Виктории, главной целью ее участия в конкурсе была не просто победа, а презентация Украины миру. Для этого она привезла в ОАЭ колоски, кусочек украинского чернозема и исполнила украинскую народную песню.

Любопытно, что по возвращению в Киев, победительница конкурса красоты сразу встретилась с дочерью и повела ее в Макдональдс.

Что известно о Виктории Щелко

Победительница Miss World Plus Size 2021 – известная плюс-сайз модель и обладательница многочисленных титулов на международных конкурсах красоты. Она первой представляла Украину на Miss World Plus Size, где заняла призовое место.

Кроме того, Виктория работает руководителем проекта "Мисс Украина Plus Size",

В свободное время Щелко снимается для различных брендов одежды и занимается воспитанием дочери.

OBOZREVATEL ранее сообщал, чем сейчас занимаются победительницы конкурса "Мисс Украина". Многие из них переехали из Украины и вышли замуж.