Украинка открестилась от голой фотосессии в Дубае: я уже три дня дома

Марианна Федчук, которую ранее обвинили в том, что она присутствовала на голой фотосессии моделей в Дубае, заявила, что ее там не было и она уже как три дня находится дома.

Девушка очень возмутилась тем, что СМИ "решили собрать по локации фото тех, кто был на тот момент в ОАЭ". Об этом Федчук написала на своей странице в Instagram-stories.

Марианна отметила, что она "незаконно границу не пересекала, чтобы ей приписывать этот инцидент". Кроме того, девушка родом не из Ужгорода.

"А кто давно на меня подписан и следит за моими формами, найдите меня на фото. Правильно, потому что меня там нет! Поэтому советую внимательней следить за моей страницей, чтоб хотя бы уметь голую меня отличить от других", – написала Федчук.

Федчук возмутилась новостями Скриншот

Федчук не было в Дубае Скриншот

Отметим, что зарубежное издание Daily Mail до сих пор не удалило фото девушки из списка арестованных моделей.

Daily Mail до сих пор не удалило фото девушки Скриншот

Напомним, модели нарушили законы ОАЭ о публичной порядочности. Им грозит до шести месяцев заключения и штраф в размере пять тысяч дирхамов (около 37 850 тысяч гривен).

Также стало известно, что инцидент с арестом молодых девушек может нанести ущерб отношениям между ОАЭ и Израилем, которые были официально закреплены 15 сентября 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подруга одной из арестованных девушек в Дубае – Анастасии – заявила, что модели поехали группой на уикенд и вместе с ними были только фотограф и организатор вечеринки.