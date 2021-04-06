Українка відхрестилася від голої фотосесії в Дубаї: я вже три дні вдома

Маріанна Федчук, яку раніше звинуватили в тому, що вона була присутня на голій фотосесії моделей у Дубаї, заявила, що її там не було і вона вже як три дні знаходиться вдома.

Дівчина дуже обурилася тим, що ЗМІ "вирішили зібрати по локації фото тих, хто був на той момент в ОАЕ". Про це Федчук написала на своїй сторінці в Instagram-stories.

Маріанна зазначила, що вона "незаконно кордон не перетинала, щоб їй приписувати цей інцидент". Крім того, дівчина родом не з Ужгорода.

"А хто давно на мене підписаний і стежить за моїми формами, знайдіть мене на фото. Правильно, тому що мене там немає! Тому раджу уважніше стежити за моєю сторінкою, щоб хоча б вміти голу мене відрізнити від інших", – написала Федчук.

Федчук обурилася новинами Скриншот

Федчук не було в Дубаї Скриншот

Зазначимо, що закордонне видання Daily Mail досі не видалило фото дівчини зі списку заарештованих моделей.

Daily Mail досі не видалило фото дівчини Скриншот

Нагадаємо, моделі порушили закони ОАЕ про публічну порядність. Їм загрожує до шести місяців ув'язнення і штраф у розмірі п'ять тисяч дирхамів (близько 37 850 тисяч гривень).

Також стало відомо, що інцидент з арештом молодих дівчат може завдати шкоди відносинам між ОАЕ та Ізраїлем, які були офіційно закріплені 15 вересня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше подруга однієї із заарештованих дівчат у Дубаї – Анастасії – заявила, що моделі поїхали групою на вікенд і разом з ними були тільки фотограф і організатор вечірки.