Украинка, которую исключили из фестиваля в Италии из-за судьи-россиянина, рассказала о своем хитром плане и реакции Никулина. Эксклюзив

Украинская цирковая артистка Анна Петренко, которую недавно исключили из международного фестиваля International Salieri Circus Award из-за протеста против россиянина в жюри, рассказала, как готовила свой смелый перфоманс. Украинка узнала, что конкурс будет судить директор Московского государственного цирка Максим Никулин, еще в 2017 году попавший в "Миротворец", только после своего первого выступления.

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В эксклюзивном комментарии OBOZ.UA Петренко призналась – готовить номер начала в начале лета, а трюки отрабатывала годами, однако возможности показать их перед зрителями у нее не было. По словам Анны, она понимала, что из-за протеста может испортить свою карьеру. Однако она пошла на риск, тщательно продумав выступление.

Девушка считает решение организаторов пригласить россиянина в жюри лицемерием. Узнав в интернете больше о Никулине и его деятельности, в частности о поддержке кровавой войны в Украине, Петренко пришла в голову проучить россиянина. Часть плана она придумала сама, а с другой девушке помогли знакомые. "Идея с флагом сразу пришла, а вот именно с табличками мне уже помогли знакомые", – рассказала артистка. Хитрость сработала, ведь замысел держали в секрете.

"Да, я, наверное, могла отказаться, сказать, что плохо себя чувствую и все остальное, но когда я узнала, что один из членов жюри поддерживает Россию, мне захотелось дать пощечину лицемерию", – призналась Анна. Тогда она вышла на сцену, завернутая в сине-желтый флаг, и раздала плакаты с надписью "Никулин поддерживает вторжение в Украину" и фотографией пропагандиста в окружении военных.

Прервать выступление девушки вышел руководитель фестиваля Антонио Джарола. "Я вышла с листовками, начала раздавать. После этого он тоже вышел ко мне. Сначала он хотел забрать мои плакаты, которые я раздавала, но я сказала: "Нет, я делаю свой перформанс", – вспоминает Петренко. – Он ответил на это: "Нет, это не твой перформанс". И начал говорить в микрофон, что он дисквалифицирует меня с этого фестиваля за несоблюдение регламента".

По словам украинки, Никулина "она не слышала и не встречалась с ним лицом к лицу". "Видела, что он писал, что это пропаганда", – добавила Петренко. Большинство участников International Salieri Circus Award поддержали украинскую артистку, хотя были и те, кто не оценил ее поступок. Анна отметила, что услышала множество слов поддержки соотечественников в соцсетях, после того, как поделилась своей историей.

Напомним, Антонио Джарола пытался оправдать россиянина и называл фестиваль "местом объединения". По словам итальянца, Никулин якобы "живет в Париже и никогда не становился на чью-то политическую сторону". Россиянин, мол, даже не захотел реагировать на жест Петренко для того, чтобы не разжигать споры.

Интересно, что в свежем интервью Максима Никулина пропагандистскому блогеру, директор Московского цирка не скрывает своей позиции о войне в Украине. По словам россиянина, он посылает гуманитарную помощь оккупантам, а его цирк проводит благотворительные представления для участников так называемой "СВО", их детей и жителей Курщины.

"Я был в зоне "специальной военной операции" месяц назад. В Крыму. Встречался там с нашими ребятами, которые находятся на ротации. Я передавал им письма, написанные цирковыми детьми", – рассказал Никулин.

Сын советского актера отметил, что ему безразлично на "Миротворец" и санкции. В 2023 году он попал в список культурных деятелей РФ, поддерживающих войну. "Моя гуманитарная миссия здесь. Делать представления, показывать их. И в частности помогать тем, кто обращается ко мне за помощью. То, что касается материальной помощи, она предоставляется. И цирком, и мной лично. Просто я об этом не кричу", – добавил россиянин.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как организаторы фестиваля International Salieri Circus Award бестолково оправдались за дисквалификацию украинки. Мол, приглашали украинцев стать членами жюри, но они отказались. Подробности – в нашем материале.

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