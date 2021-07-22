"Украинец – уникален, потому что свободен": что говорил Богдан Ступка о жизни, любви и родине

22 июля 2012 года не стало советского и украинского актера театра и кино Богдана Ступки. Своим талантом и высоким профессионализмом он покорил сердца миллионов зрителей, а его афоризмы цитируют до сих пор.

Причиной смерти Богдана Ступкистала острая сердечная недостаточность. У актера также диагностировали последнюю стадию рака кости. Сам он признавался, что хотел бы умереть в тот же день, что и его мать Мария Григорьевна, скончавшаяся в ночь с 23 на 24 июля 2007 года. OBOZREVATEL предлагает вспомнить самые знаковые слова Богдана Ступки про жизнь, творчество и украинцев (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

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"Главное, что следует понимать украинцу, – это то, что он уникален, потому что свободен!"

"Вся наша жизнь – сплошная импровизация, а значит, вся наша жизнь – это джаз"

"Мечтой моей жизни было, чтобы украинская культура стала известна во всем мире. Мечты должны сбываться, и я счастлив, что имею возможность содействовать этому"

"Украинский зритель – лучший зритель в мире, и его благодарность и аплодисменты являются лучшей наградой для актеров и меценатов. Мы – граждане одной страны, и долг каждого сохранить ее культурное богатство. Считаю, что люди, которые помогают в этом, – патриоты Украины"

"Пока приглашают, надо сниматься. Я отказываюсь, только если в фильме совсем нет никакой роли, внутреннего конфликта. Но стараюсь делать это как можно реже, потому что завтра уже не пригласят: или скажут "примелькался, надоел", или просто забудут. Надо о себе напоминать"

"Завелось такое количество зв ез дочек в кино и с такой гордыней, что не знаешь, как к ним подступиться. Ничего не сделали, глаза налево, направо скосили, но уже подавай им космический корабль"

"Надо уметь радоваться успехам других, а зависть и гордыню в себе давить, потому что они к добру не приводят"

"Надо постоянно быть влюбленным. Не только в женщину, не только в каштан, не только в город. Во все, что составляет жизнь, надо быть влюбленным. И надо радоваться. Надо научиться радоваться"

Коротко о знаменитости:

Богдан Ступка исполнив около 100 ролей в кино и более 50 на театральной сцене. Он стал символом украинской нации, дал мощный импульс для развития украинской культуры. Ступка был одним из главных артистов последнего десятилетия на постсоветском пространстве.

За свою кинокарьеру актер был удостоен около 15 кинонаград и призов, включая "Нику" и три "Золотых орла". Перевоплощение в старика Блинова в военной драме "Свои" сделало его известным не только в Украине, но и за ее пределами. Европейская киноакадемия после этой роли выдвинула его на получение своей знаменитой премии, но тогда, в 2004 году, на церемонии вручения актер проиграл испанцу Х. Бардему. Мировую славу окончательно закрепил образ Константы в польской ленте К. Занусси "Сердце на ладони".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Лия Ахеджакова говорила про Украину и украинцев. Актриса заявляла, что оккупированный Крым, где она провела все свое детство, принадлежит Украине, и она отказывается признавать его аннексию Российской Федерацией.