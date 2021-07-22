"Украинец – уникален, потому что свободен": что говорил Богдан Ступка о жизни, любви и родине

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Люди
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Актер Богдан Ступка умер в 70 лет

22 июля 2012 года не стало советского и украинского актера театра и кино Богдана Ступки. Своим талантом и высоким профессионализмом он покорил сердца миллионов зрителей, а его афоризмы цитируют до сих пор.

Причиной смерти Богдана Ступкистала острая сердечная недостаточность. У актера также диагностировали последнюю стадию рака кости. Сам он признавался, что хотел бы умереть в тот же день, что и его мать Мария Григорьевна, скончавшаяся в ночь с 23 на 24 июля 2007 года. OBOZREVATEL предлагает вспомнить самые знаковые слова Богдана Ступки про жизнь, творчество и украинцев (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

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  • "Главное, что следует понимать украинцу, – это то, что он уникален, потому что свободен!"

  • "Вся наша жизнь – сплошная импровизация, а значит, вся наша жизнь – это джаз"

Богдан Ступка в молодости.

  • "Мечтой моей жизни было, чтобы украинская культура стала известна во всем мире. Мечты должны сбываться, и я счастлив, что имею возможность содействовать этому"

Что говорил Богдан Ступка про Украину.

  • "Украинский зритель – лучший зритель в мире, и его благодарность и аплодисменты являются лучшей наградой для актеров и меценатов. Мы – граждане одной страны, и долг каждого сохранить ее культурное богатство. Считаю, что люди, которые помогают в этом, – патриоты Украины"

  • "Пока приглашают, надо сниматься. Я отказываюсь, только если в фильме совсем нет никакой роли, внутреннего конфликта. Но стараюсь делать это как можно реже, потому что завтра уже не пригласят: или скажут "примелькался, надоел", или просто забудут. Надо о себе напоминать"

Актер Богдан Ступка.

  • "Завелось такое количество звездочек в кино и с такой гордыней, что не знаешь, как к ним подступиться. Ничего не сделали, глаза налево, направо скосили, но уже подавай им космический корабль"

  • "Надо уметь радоваться успехам других, а зависть и гордыню в себе давить, потому что они к добру не приводят"

  • "Надо постоянно быть влюбленным. Не только в женщину, не только в каштан, не только в город. Во все, что составляет жизнь, надо быть влюбленным. И надо радоваться. Надо научиться радоваться"

Богдан Ступка умер в 2012 году.

Коротко о знаменитости:

  • Богдан Ступка исполнив около 100 ролей в кино и более 50 на театральной сцене. Он стал символом украинской нации, дал мощный импульс для развития украинской культуры. Ступка был одним из главных артистов последнего десятилетия на постсоветском пространстве.

  • За свою кинокарьеру актер был удостоен около 15 кинонаград и призов, включая "Нику" и три "Золотых орла". Перевоплощение в старика Блинова в военной драме "Свои" сделало его известным не только в Украине, но и за ее пределами. Европейская киноакадемия после этой роли выдвинула его на получение своей знаменитой премии, но тогда, в 2004 году, на церемонии вручения актер проиграл испанцу Х. Бардему. Мировую славу окончательно закрепил образ Константы в польской ленте К. Занусси "Сердце на ладони".

Богдан Ступка умер 22 июля 2012 года.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Лия Ахеджакова говорила про Украину и украинцев. Актриса заявляла, что оккупированный Крым, где она провела все свое детство, принадлежит Украине, и она отказывается признавать его аннексию Российской Федерацией.

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