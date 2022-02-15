Украина – слаборазвитая страна гуцулов? Продюсер раскритиковал песню Alina Pash для Евровидения

Скандала с победительницей национального отбора на конкурс Евровидение-2022 Alina Pash можно было не допустить, если бы вся информация об участниках отбора проверялась заранее. Песню "Тени забытых предков" в этническом стиле, с которой певица будет представлять Украину, нельзя назвать лучшим выбором.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал музыкальный продюсер Владимир Бебешко. "Нелогичного в этом году снова посылать Go_A №2 с этникой. Уже все знают, что это будет этника, что это Украина, что это слаборазвитая аграрная страна, в которой живут гуцулы и больше никто", – заметил он (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

Комментируя скандал с обвинением Alina Pash в незаконном пересечении государственной границы Украины и посещении оккупированного Крыма, продюсер сказал: "Если такие сигналы есть, надо их проверить. Убедиться, что песня – не плагиат, что не нарушены законы. Когда допускали к конкурсу, организаторы должны были все проверить, посмотреть "Миротворец" и т.д. Это все делается до того, как исполнитель допускается к конкурсу, а не после".

"Но как же Евровидение в Украине без скандала? А поговорить?" – заметил он.

По мнению Бебешко, национальный отбор зря делает ставку на песни в этническом жанре. "Ничего плохого в этом нет, но, к сожалению, слишком много этники. Все голосистые, виповые исполнители уже отпели, а молодые еще не подросли. Поэтому мы сейчас в вакууме. Они думают: если будет этника, это будет победа. Но этнику тоже надо сделать достойно, это не значит, что можно как-нибудь".

"У нас очень много исполнителей, которые могут показать европейский уровень. Наверное, они не дошли до нацотбора. Или уровень был недостаточно хорош, что их отобрали", – предположил продюсер.

Он подчеркнул, что в Украине отсутствует школа молодых исполнителей и настоящие конкурсы.

"У нас есть сплошное караоке, которое идет по всем каналам. Там люди просто перепевают фирменную музыку, никто не заботится о том, чтобы открыть какие-то молодые таланты. Государство должно создать действительно конкурсы, где есть возможность выступать молодым исполнителям. Продюсеры должны сидеть в зале, замечать и отбирать достойных", – заявил Бебешко.

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