''Мы нужны друг другу'': украинский музыкант, замалчивающий войну, даст концерты в России. Видео

Украинский певец, автор песен и композитор Ярослав Малый, который является лидером групп Machete и Токио, ошарашил новостью. Вокалист планирует дать большие сольные концерты в РФ. Музыканта не смущает, что уже больше года россияне обстреливают украинские города и убивают мирных жителей. Кроме того, он так и не высказался о полномасштабном вторжении "соседа".

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Об этом Малый объявил в Instagram. Ярослав записал для поклонников трехминутное видеообращение, в котором заявил, что он с помощью песен "построит храм единства и чистоты". Негативные комментарии певец каждый час удаляет, потому под его постом можно увидеть только слова поддержки от жителей страны-агрессора (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Нам с детства говорят, что этот мир таков, какой он есть. Мы маленькие люди и не можем его изменить. Что ненависть, страх, злость – это нормально. Это не так, все в наших силах. Мы строители вселенной и творцы... Мы шаг за шагом, песня за песней, кирпичик за кирпичиком строим храм единства, любви, чистоты, добра... Нам пора просыпаться. Мы нужны друг другу. Это единственная причина почему мы это делаем", – выдал фронтмен украинских групп.

Как стало известно, музыкант 2 июня 2023 года выступит в Санкт-Петербурге, а 2 июля и 30 сентября – в Москве. Также он посетит Астану и Алматы. Малый не нашел лучшего оправдания, как сказать, что его концерты объединят два народа. Однако "философская обвертка" не удовлетворила украинцев, которые оставили гневные комментарии под роликом.

"Позор", "Бог с вами", "Петь в стране-террористе, которая уничтожает твою родину, странное решение", "Почему вы не осудили войну? Как не стыдно выступать в России? Это ваш выбор, но дороги в Украину уже не будет", – читаем комментарии, которые еще не успели почистить.

Напомним, Ярослав Малый родом из Кривого Рога. В феврале 2015 года стало известно, что мужчина вместе с семьей покинул Россию и перебрался жить в Киев. В том же году он вместе с группой Токио записал в Украине новый альбом под названием "Война и мир", в котором рассказал о военных действиях 2014 года. Несмотря на то, что артист неоднократно высказывался против российской пропаганды и даже вернулся на Родину, в 2019 году он возобновил свою деятельность в РФ.

Ранее OBOZREVATEL информировал, что украинская певица Яна Соломко выпустила трек в поддержку оккупантов. В нем девушка рассказала, что ждет победы России и молится за каждого захватчика. Продюсером работы выступил Юрий Бардаш.

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