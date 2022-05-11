Украина – в финале Евровидения-2022! Как Kalush Orchestra выступили в первом полуфинале: фото и видео

Представители Украины на Евровидении-2022, группа Kalush Orchestra прошла из первого полуфинала в финал соревнования, который состоится уже 14 мая. Конкурсная песня Stefania была объявлена восьмой поочередно.

Заметим, что ребята сорвали бурные овации публики. Украинский коллектив зажег на сцене и зарядил зрителей положительной энергетикой.

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Украинцы запомнились не только песней, но и своими костюмами, удачно сочетающими аутентику и современный стиль. После выступления фронтмен группы Олег Псюк поблагодарил Европу за поддержку Украины. Зал аплодировал стоя.

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Все подробности, фото и видео из первого полуфинала Евровидения-2022 – смотрите в нашей хронике.

Где и когда смотреть полуфиналы и финал Евровидения-2022 – читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в день первого полуфинала Евровидения-2022 букмекеры показали ставки на 10 вероятных победителей. Среди них с большим отрывом лидирует Украина.