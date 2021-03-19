Саша Грей в образе российской 'Аленки' рассказала о борще: в сети разгорелся спор

Звезда фильмов для взрослых Саша Грей вызвала неоднозначную реакцию своих подписчиков постом о борще, который проиллюстрировала образом шоколадки "Аленка" на фоне Кремля.

Соответствующий кадр знаменитость выставила на странице в Facebook, после чего ее засыпали комментариями. А видео самого приготовления известного блюда Грей поделилась на YouTube-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, порноактриса с помощью фотошопа вставила себя в обличье "Аленки". Стоит отметить, что в ролике Грей заявила, что борщ – это украинское блюдо, которое "распространено в России".

Но поклонников очень возмутило фото Грей в сети, и они стали активно писать ей о том, что борщ придумали в Украине и поэтому на фоне должен быть Киев.

"Саша, все отлично... Но борщ – это украинское блюдо", "Для фото вместо русских символов вам понадобятся вышиванка и киевский фон. Борщ украинский!", "Если не ошибаюсь, вы были в Киеве в 2013 году. Вы должны помнить, что борщ – украинское национальное блюдо, а не русское. Прямо как Крым", "Дева в образе Аленки на фоне Кремля готовит "украинский" борщ, серьезно?", "Борщ украинское блюдо, а не русское! Почему на фоне Россия и почему Саша молодец?" – пишут люди.

Напомним, Саша Грей – американская порноактриса, известная также своим творчеством в сфере кинематографа, моды и музыки. Бывшая участница музыкальной группы aTelecine, играющей электро-индастриал. В 18 лет Саша переехала в Лос-Анджелес и в скором времени стала сниматься в порнофильмах.

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