Україна подала заявку на внесення борщу до спадщини ЮНЕСКО

Міністерство закордонних справ України подало заявку на внесення українського борщу до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Ініціатором виступив шеф-кухар Євген Клопотенко.

Зараз досьє "Культура приготування українського борщу" направили в Париж. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на своїй сторінці в Facebook.

"Ми стали ще ближче до внесення борщу до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО! Фінішна пряма. Український борщ – українська національна страва, якій немає конкурентів. Досить маніпулювати і на ґрунті "російськості" борщу, бо правди не зміниш. Борщ – наш", – написав Ткаченко.

На сторінці в Facebook МЗС зазначили, що це важливий процедурний крок, який є початком формального просування на міжнародному рівні української страви.

"Це перспектива кількох років, адже розгляд досьє проходить раз на два роки!" – додали в міністерстві.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що приготування українського борщу ввійде в Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України за рекомендацією Експертної ради при Міністерстві культури та інформаційної політики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка фільмів для дорослих Саша Грей викликала неоднозначну реакцію своїх підписників постом про борщ, який проілюструвала образом шоколадки "Оленка" на тлі Кремля.