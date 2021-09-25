От романтика до киллера: лучшие фильмы с Уиллом Смиттом в главной роли. Трейлеры

Голливудский актер Уилл Смит 25 сентября празднует 53-летие. На его счету десятки главных ролей и около сотни легендарных кинолент.

Именинник считается одним из самых высокооплачиваемых актеров в мире, ведь каждая кинолента с ним обречена на успех. OBOZREVATEL рассказывает о самых известных фильмах, где главную роль сыграл Смит.

"Плохие парни" – 1995 год

Комедийный американский боевик "Плохие парни" снимал режиссер Майкл Бэй. Кинолента о детективах полиции, которые вместе работают в Майами. Они разоблачают бандитов, мошенников и наркоманов. Уилл Смит снимался в трех частях фильма, которые стали невероятно популярными.

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"Люди в черном" – 1997 год

Уилл Смит поднимает настроение зрителям своей харизмой в киноленте "Люди в черном" режиссера Барри Зонненфельда. В фильме тайная группировка людей в черном сотрудничает с пришельцами на Земле. Агенты избавляются инопланетян с помощью нано-технологий и прекрасного чувства юмора.

"Метод Хитча" – 2005 год

Кинолента "Метод Хитча" режиссера Энди Теннанта – это одна из самых ярких ролей в исполнении Уилла Смита. Герой учит робких ребят соблазнять девушек. В результате искусный пикапер Хитч и сам влюбился.

"В погоне за счастьем" – 2006 год

В киноленте "В погоне за счастьем" Уилл Смит попробовал себя в роли драматического актера и получил премию "Оскар" за лучшую мужскую роль в 2007 году.

Главный герой Крис сам воспитывает в пятилетнего сына. Несмотря на бедность и отсутствие заработка, человек хочет сделать мальчика счастливым.

"Хэнкок" – 2008 год

Режиссер Питер Берг снял фантастический боевик "Хэнкок" о супергероях. Герой Уилла Смита безответственно обладает сверхспособностями. Он упорно выполняет любую задачу и спасает жизни людей, но приносит ущерб своему городу.

"Земля после нашей эры" – 2013 год

Уилл Смит играет в футуристическом фильме "Земля после нашей эры" режиссера М. Найта Шьямалана. В киноленте общество переселилось на планету Нова Прайм, ведь Земля не пригодна для жизни. На новой земле живут инопланетяне и убивают людей. Только бесстрашные герои им противостоят. Смит также был продюсером киноленты.

"Фокус" – 2014 год

В киноленте "Фокус" режиссеры Гленн Фикарра и Джон Рекуа показали опытного мошенника, который взял под опеку молодую красавицу. Он научил ее отбирать деньги у граждан. Партнерство прекратилось, когда между ними вспыхнули чувства. Смит отменно сыграл роль вора.

"Защитник" – 2015 год

Фильм "Защитник" снят режиссером Питером Лендесманом, где нейрохирург Беннет пытается доказать Национальной футбольной лиге, что футболисты получают тяжелые травмы головы во время игры.

"Скрытая красота" – 2016 год

В киноленте Дэвида Френкеля "Скрытая красота" Смит играет директора рекламного агентства, который потерял родных людей. После трагедии мужчина понимает, насколько время быстротечно и впадает в депрессию.

"Двойник" – 2019 год

В американском боевике Энга Ли "Двойник" Смит сыграл сразу две роли. Киллер стремится уйти в отставку и начать обычную жизнь. Однако компания, на которую работает герой, хочет уничтожить наемника. Чтобы ликвидировать убийцу, работодатели нашли точную копию Смита.

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