Уилл Смит показал редкое фото с братом и сестрой в честь их 50-летия

Популярный американский актер Уилл Смит поделился редким снимком, на котором был запечатлен со своими братьями и сестрами. Они все позировали с улыбками и выглядели счастливыми.

Соответствующие кадры знаменитость опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Смит написал, что его младшему брату Гарри и сестре Эллен, которые являются близнецами, исполнилось 50 лет. Именно по этой причине близкие люди собрались все вместе.

Также звезда на опубликованном фото нарисовал стрелочки, чтобы указать на своих младших братьев-близнецов. Он подписал семейное фото следующими словами:

"Моим младшим брату и сестре сегодня 50! Черт!".

Известно, что Уилл подготовил для своей семьи сюрприз, устроив им прогулку на лодке в день рождения.

Своими впечатлениями и словами благодарности поделился младший брат Гарри. Он написал:

"Небольшой сюрприз к 50-летию – прогулка на лодке! Спасибо Уиллу за замечательный досуг и за то, что всегда был рядом, когда мне нужна была его поддержка и помощь. Я так счастлив".

Уилл Смит – американский актер, режиссер и хип-хоп исполнитель. Номинант двух премий "Оскар", пятикратный номинант "Золотого глобуса", обладатель премии "Грэмми". В 2008 году Уилл Смит возглавил список Forbes самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, заработав за год 80 млн долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее супермодель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками снимком, на котором предстала вместе со своим супругом Себастьяном.