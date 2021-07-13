Жена и дочь Уилла Смита одновременно побрились налысо. Фото

Супруга известного голливудского актера Уилла Смита Джада Пинкетт-Смит и их дочь Уиллоу решились на кардинальную смену имиджа. Они лишились волос на голове и стали полностью лысыми.

Соответствующие кадры мама и дочь опубликовали на своих страницах в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). По словам Пинкетт-Смит, на такой смелый шаг сподвигнула ее дочь.

"Уиллоу заставила меня это сделать, потому что пришло время", – сказала жена актера.

Дочь знаменитости также прокомментировала новый образ: "Подарок чистый, когда он дан от сердца нужному человеку в нужное время и в нужном месте, и когда мы ничего не ожидаем взамен", – написала Уиллоу.

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Стоит отметить, что пользователи сети оценили имидж Пинкетт-Смит и Уиллоу. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Прекрасные", "Само совершенство", "Вау, ослепляющая красота!", "Великолепно", – пишут люди.

Уилл Смит – американский актер, режиссер и хип-хоп исполнитель. Номинант двух премий "Оскар", пятикратный номинант "Золотого глобуса", обладатель премии "Грэмми". В 2008 году Уилл Смит возглавил список Forbes самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, заработав за год 80 млн долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, дочь голливудского актера Уилла Смита, Уиллоу Смит, призналась, что в юном возрасте хотела покончить жизнь самоубийством из-за неопределенности своего будущего.