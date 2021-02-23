Беременная Ратаковски показала семейное фото с мужем

Американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски, которая готовится впервые стать мамой, поделилась с поклонниками новым снимком, на котором предстала вместе со своим супругом Себастьяном.

Мужчина обнял знаменитость, а рядом с ними позировала собака. Соответствующее фото модель опубликовала на странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

Так, в кадре видно, как Себастьян обнимает Ратаковски и держит ее за округлившийся живот. Сама звезда надела свитер и штаны белого цвета, а ее возлюбленный – темные джемпер и брюки, а также шапку и обувь коричневого оттенка. Кроме того, на фото рядом с парой позировала большая собака.

"Никогда не бойся падать", – подписала кадр модель.

Отметим, что фанаты оценили новый снимок Ратаковски и засыпали ее приятными комментариями.

"Красивая еврейская девушка", "Прекрасно выглядите, Эмили", "Красивые", – пишут люди в сети.

Напомним, Эмили Ратаковски работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, но стала известной как модель после съемки нескольких фотосессий с фотографом Тони Дюраном. В 2009-2010 годах Эмили снималась в сериале "iCarly" на Nickelodeon, где исполняла роль Таши.

Супермодель вышла замуж в феврале 2018 года. Ее муж – 30-летний Себастьян – актер, продюсер и партнер в кинокомпании Elara Picture.

О том, что она беременна, модель объявила в сети и поделилась первым обнаженным фото, будучи уже в положении.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски, которая готовится впервые стать мамой, поделилась с поклонниками голым кадром с мужем, который она сделала еще три года назад.