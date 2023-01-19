newspaper
img

Уилл Смит на радость россиянам опубликовал видео под русскоязычную песню

Катерина Малай
Люди
2 минуты
4,3 т.
Уилл Смит на радость россиянам опубликовал видео под русскоязычную песню

Известный американский актер Уилл Смит на радость поклонников из страны-террориста России опубликовал новый пост под русскоязычную песню. Очевидно, артисту безразлично, что своим прослушиванием и популяризацией трека он внес лепту в финансирование российской войны в Украине.

Видео дня

Стоит также отметить, что своим роликом в Instagram, насчитывающем более 62 миллионов подписчиков, Смит продвинул прослушивание российского исполнителя на музыкальных площадках. В комментариях его уже поблагодарили россияне и автор песни (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В своем посте американец использовал ремик на трек "Ты и я" молодого армянского исполнителя Xcho (настоящее имя – Хачо Дунамалян). Несмотря на то, что его родина, – город Ванадзор в Армении, артист сотрудничает с французской компанией Believe Music, а также продвигает культуру и язык России.

Именно с Believe Music многие украинские артисты прекратили сотрудничество, поскольку она не вышла с российского рынка. К тому же на странице музыканта указан российский номер для концертного сотрудничества, а песни Хачо Дунамаляна очень популярны в РФ. О войне в Украине в его соцсетях нет ни слова.

Уилл Смит решил выбрать его композицию, чтобы показать, как в домашних условиях создает эффектный ролик с игрушечным внедорожником, дымовой машиной и беговой дорожкой.

Выбор голливудского актера оценили россияне, которые мигом бросились благодарить его в комментариях и использовать свою символику. Xcho также поблагодарил актера за внимание к его треку.

Уилл Смит на радость россиянам опубликовал видео под русскоязычную песню
Уилл Смит на радость россиянам опубликовал видео под русскоязычную песню

Ранее OBOZREVATEL писал, что голливудскому актеру Виллу Смиту запретили посещать "Оскар" или другие мероприятия Академии в течение следующих 10 лет после скандала с оплеухой на церемонии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!