Известный американский актер Уилл Смит на радость поклонников из страны-террориста России опубликовал новый пост под русскоязычную песню. Очевидно, артисту безразлично, что своим прослушиванием и популяризацией трека он внес лепту в финансирование российской войны в Украине.

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Стоит также отметить, что своим роликом в Instagram, насчитывающем более 62 миллионов подписчиков, Смит продвинул прослушивание российского исполнителя на музыкальных площадках. В комментариях его уже поблагодарили россияне и автор песни (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В своем посте американец использовал ремик на трек "Ты и я" молодого армянского исполнителя Xcho (настоящее имя – Хачо Дунамалян). Несмотря на то, что его родина, – город Ванадзор в Армении, артист сотрудничает с французской компанией Believe Music, а также продвигает культуру и язык России.

Именно с Believe Music многие украинские артисты прекратили сотрудничество, поскольку она не вышла с российского рынка. К тому же на странице музыканта указан российский номер для концертного сотрудничества, а песни Хачо Дунамаляна очень популярны в РФ. О войне в Украине в его соцсетях нет ни слова.

Уилл Смит решил выбрать его композицию, чтобы показать, как в домашних условиях создает эффектный ролик с игрушечным внедорожником, дымовой машиной и беговой дорожкой.

Выбор голливудского актера оценили россияне, которые мигом бросились благодарить его в комментариях и использовать свою символику. Xcho также поблагодарил актера за внимание к его треку.

Ранее OBOZREVATEL писал, что голливудскому актеру Виллу Смиту запретили посещать "Оскар" или другие мероприятия Академии в течение следующих 10 лет после скандала с оплеухой на церемонии.

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