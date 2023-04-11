Уехал в США, но помнит об Украине: как сложилась судьба победителя первого сезона Х-Фактора и что он говорил о войне

В 2010 году на отечественном ТВ показали первый сезон украинской версии популярного во всем мире шоу "Х-Фактор" (СТБ). Тогда победителем стал скромный, но невероятно талантливый Алексей Кузнецов. На момент участия в проекте парню из Макеевки Донецкой области было всего 19 лет, но его мощный оперный голос покорил судей и украинцев, которые в суперфинале отдали своими голосами юному музыканту победу и 2 млн грн. Сейчас Алексею 31 год, и недавно, в январе 2023-го, он впервые стал папой.

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Вместе со своей супругой Екатериной Семеновой – артисткой балета – музыкант проживает в Нью-Йорке, США. Однако, как можно понять из соцсетей Кузнецова, после полномасштабного вторжения он вернулся на время в Украину, а после рождения сына вновь отправился в Америку. OBOZREVATEL решил вспомнить путь артиста, который завоевал в Украине небывалую славу, а затем исчез из инфополя, начав строить карьеру за границей.

Как мы уже подметили, родился оперный певец в Макеевке. С детства он знал, что хочет связать свою жизнь с музыкой. С трех лет маленький Леша увлекся оперой, а в 12 пошел в музыкальную школу и окончил ее по классу гитары. Затем поступил в Донецкое музыкальное училище на отделение "Академический вокал" и стажировался в Донецком национальном академическом театре оперы и балета имени Анатолия Соловьяненко.

Вместе с тем Кузнецов добивался больших успехов в спорте – уже в 17 стал мастером спорта по боксу. Маме не нравилось, что сын увлекался боевыми искусствами, она считала это очень опасным, но парень продолжал тренироваться. Впрочем, он это делает и сейчас. Мало кто знает, что певец в 2014 году принимал участие в установлении рекорда Украины по приседаниям. Сейчас, анализируя аккаунт артиста, можно понять, что он продолжает заниматься боксом и регулярно посещает спортзал.

И хотя спорт занимает в жизни Кузнецова важное место, опера, однозначно, – его призвание. Когда Алексей пришел на кастинг и спел композицию Adagio Лары Фабиан, зрители в зале аплодировали ему стоя, а все судьи, безусловно, сказали "Да".

Парень сразу завоевал сердца зрителей, поэтому в составе команды Елки прошел все 11 прямых эфиров, а в суперфинале одержал заслуженную победу.

В последнем эфире он вышел на сцену с одним из лучших теноров современности, итальянским исполнителем Алессандро Сафина и спел с ним в дуэте.

Кузнецов выиграл 2 млн грн. Деньги потратил на лечение отца, а также обучение и путешествия. В 2011 году певец подписал контракт с Sony Music Russia, который уже через год разорвал в связи с отсутствием деятельности другой стороны.

А далее очень много международного опыта – украинец учится и работает в Италии, Австрии, Китае, Швейцарии, Венгрии, Испании, Казахстане, на Кипре и в других странах. Повсюду зрители с восторгом реагируют на большой талант тенора.

Кстати, именно Кузнецов исполнял национальный гимн Украины во время футбольного чемпионата Евро-2012 перед матчем со шведской сборной, а также перед боксерским поединком за звание чемпиона мира по версии WBA и на праздновании Дня независимости США в Украине.

И хотя в Украине исполнителя любили и уважали, ему поступило предложение поехать в Америку и развивать свою карьеру там. Алексей, который с трех лет грезил оперой, не мог упустить свой шанс, поэтому последовал за мечтой.

Вместе с ним в Нью-Йорк согласилась поехать и любимая. Екатерина и Алексей не играли пышной свадьбы, а потратили деньги на совместные путешествия. Пара мечтала о пополнении, и наконец в январе 2023-го в их семье появился еще один человечек.

Родители время от времени хвастаются снимками сына в соцсетях, умиляя своих подписчиков милыми кадрами.

После полномасштабного вторжения тенор сразу же озвучил свою четкую позицию – осудил агрессию РФ и принялся помогать Украине и соотечественникам.

Он нередко публиковал кадры из Украины, а также демонстрировал фотоотчеты о проделанной работе: помогал украинским военным с техникой и обмундированием, детским больницам с медикаментами и другими необходимыми вещами, лично посещал Чернигов, где также оказывал помощь детскому реабилитационному центру, помогал семьям переселенцев.

В интервью "ЖВЛ" за сентябрь 2021 года Кузнецов рассказывал, что его отец умер, а мама осталась жить в оккупированной Донецкой области, хотя сын предлагал ее забрать. Где сейчас проживает женщина – неизвестно.

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