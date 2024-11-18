'Уехал и пишет чушь': Женя Галич поспорил с ведущим из-за Потапа

Фронтмен группы O.Torvald Женя Галич и ведущий Слава Демин поспорили из-за певца Потапа, который с начала полномасштабного вторжения уехал из Украины в Испанию и не возвращается на Родину. Последний год он создавал себе образ персонажа, который не переживает за репутацию и делает все, что заблагорассудится, на камеру.

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Слава Демин считает, что Потап "потерялся", а Женя Галич не соглашается с этим мнением и утверждает, что оправдывать его действия не нужно: "Он уехал и чушь пишет". Этот спор произошел в эфире "Муз_тренд".

"Я не расцениваю артистов только как персонажа. Если он отрицательный, я понимаю, почему он так себя ведет. Чтобы о нем говорили, – утвердил Демин. – Ну, чувак потерялся".

Женя Галич возразил ему и подчеркнул, что свою "чушь" Потап транслирует на многомиллионную аудиторию и является примером для нее. В то же время ведущий попытался убедить, что возможность быть авторитетом для кого-то артист потерял и никто не следует его поведению.

"Потап – пример неудачного и неактуального пиара. У него миллионная аудитория, но посмотри на просмотры! Их очень мало. Он стал неинтересным, к сожалению. Он стал посмешищем. А он это сделал своими действиями", – отметил Демин. Женя Галич согласился с этим мнением, но добавлять собственных суждений не стал.

Ранее OBOZ.UA писал, что ведущая Валентина Хамайко честно призналась, что не хотела бы видеть звездных супругов Настю Каменских и Алексея Потапенко на отечественной сцене после победы Украины в войне. Телезвезда считает, что артисты, которые переехали из Украины в самые сложные времена и начали где-то строить карьеру, там и должны остаться.

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