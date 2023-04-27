Удалила шесть ребер ради талии в 36 см: как выглядит девушка-'Барби', которую едва не убила пластика. Фото до и после операций

Многие удивляются, чего не хватало Пикси Фокс, которая потратила на пластические операции более 120 тысяч долларов. Ведь до хирургического вмешательства она была красивой девушкой с правильными чертами лица и идеальной фигурой. Но вдохновившись Джессикой Рэббит, мультипликационным персонажем детективных нуар-романов о кролике Роджере, шведка захотела быть похожей на нее.

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Самой спорной из всех операций блондинки стало удаление 6 ребер ради осиной талии, как у мультгероини. Этот отважный шаг едва не убил девушку. Она тяжело переносила реабилитацию и столкнулась с осложнениями. Тогда Пикси пропала с соцсетей, взволновав поклонников. OBOZREVATEL расскажет, когда начался путь преобразования Фокс, а также продемонстрирует ее внешность до трансформации (чтобы посмотреть фотор, доскролльте страницу до конца).

Восемь лет назад модель сделала свою первую пластику. Сперва она изменила форму носа, увеличила губы и удалила комки Биша. Далее она увеличила грудь до 9 размера. Сейчас же Фокс напоминает куклу, с непропорциональной фигурой и чересчур идеальным лицом.

Давая интервью, шведка призналась, что раньше страдала ужасным комплексом неполноценности. 4,5 миллиона гривен помогли якобы "исправить ошибку природы". Она рассталась со своей миниатюрной грудью, изящно очерченными губами и полностью "перекроила" свое тело.

Близкие люди и друзья неоднозначно относятся к преображению звезды. Но девушка даже слушать не хочет родственников, так как заполучила всемирную славу и карьеру модели. Теперь ее формы мелькают на просторах интернета, а в Instagram за ней следят 460 тысяч человек.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, модель Бекки Холт покрыла 95 процентов своей кожи татуировками. Она имеет каллиграфию на лбу, геометрические узоры на груди и красочные рисунки на ногах. В 20 лет девушка сделала первую операцию по увеличению груди, но одной не ограничилась.

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