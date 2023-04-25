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Женщина покрыла 95% своей кожи тату и легла под нож хирурга ради преображения: как она выглядит сейчас. Фото до и после

Виктория Ряполова
Люди
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Женщина покрыла 95% своей кожи тату и легла под нож хирурга ради преображения: как она выглядит сейчас. Фото до и после

Модель Бекки Холт является самой татуированной женщиной Британии. Она нанесла на свое тело более 90 различных рисунков и узоров. Девушка неоднократно признавалась в том, что ей нравится ее трансформация. Кроме того, Холт прибегала к услугам пластических хирургов, чтобы довести свою внешность до идеала.

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Когда-то эпатажная красотка выглядела совсем иначе. Она была скромным подростком, но уже в 15 лет сделала свою первую татуировку, набив на лобке имя своего парня. OBOZREVATEL покажет Бекки до преобразования, а также поделится, какую сумму потратила британка на все свои изображения (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Модель имеет каллиграфию на лбу, геометрические узоры на груди и красочные рисунки, которые спускаются по ногам. В 20 лет она сделала первую операцию по увеличению груди, но одной не ограничилась. После, Бекки изменила форму носа и вколола филлер в губы. Девушка потратила 35 000 фунтов стерлингов (1 575 000 гривен) только на одни татуировки.

Женщина покрыла 95% своей кожи тату и легла под нож хирурга ради преображения: как она выглядит сейчас. Фото до и после

По ее словам, она начала свою трансформацию 17 лет назад. Ее не смущают осуждающие взгляды окружающих, наоборот, она наслаждается, что не такая, как все. В Instagram на британку подписаны 152 тысячи человек. Судя по кадрам, Холт замужем и воспитывает дочь.

Женщина покрыла 95% своей кожи тату и легла под нож хирурга ради преображения: как она выглядит сейчас. Фото до и после
Женщина покрыла 95% своей кожи тату и легла под нож хирурга ради преображения: как она выглядит сейчас. Фото до и после

Каждый рисунок на теле Бекки имеет для нее самой определенное значение. Однако она никогда не раскрывала их смысл. Девушка часто путешествует, играет музыку в ночных клубах, занимается в тренажерном зале и уделяет внимание семье.

Женщина покрыла 95% своей кожи тату и легла под нож хирурга ради преображения: как она выглядит сейчас. Фото до и после

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