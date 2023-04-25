Женщина покрыла 95% своей кожи тату и легла под нож хирурга ради преображения: как она выглядит сейчас. Фото до и после

Модель Бекки Холт является самой татуированной женщиной Британии. Она нанесла на свое тело более 90 различных рисунков и узоров. Девушка неоднократно признавалась в том, что ей нравится ее трансформация. Кроме того, Холт прибегала к услугам пластических хирургов, чтобы довести свою внешность до идеала.

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Когда-то эпатажная красотка выглядела совсем иначе. Она была скромным подростком, но уже в 15 лет сделала свою первую татуировку, набив на лобке имя своего парня. OBOZREVATEL покажет Бекки до преобразования, а также поделится, какую сумму потратила британка на все свои изображения (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Модель имеет каллиграфию на лбу, геометрические узоры на груди и красочные рисунки, которые спускаются по ногам. В 20 лет она сделала первую операцию по увеличению груди, но одной не ограничилась. После, Бекки изменила форму носа и вколола филлер в губы. Девушка потратила 35 000 фунтов стерлингов (1 575 000 гривен) только на одни татуировки.

По ее словам, она начала свою трансформацию 17 лет назад. Ее не смущают осуждающие взгляды окружающих, наоборот, она наслаждается, что не такая, как все. В Instagram на британку подписаны 152 тысячи человек. Судя по кадрам, Холт замужем и воспитывает дочь.

Каждый рисунок на теле Бекки имеет для нее самой определенное значение. Однако она никогда не раскрывала их смысл. Девушка часто путешествует, играет музыку в ночных клубах, занимается в тренажерном зале и уделяет внимание семье.

Недавно OBOZREVATEL рассказывал, что всего за год 25-летняя Лив Ральф из Великобритании сбросила более 30 килограммов и ошеломила аудиторию. По словам красавицы, в школе ее называли Хагридом, а парни даже не хотели смотреть в ее сторону. Сейчас же блондинка не может спрятаться от восхищенных взглядов представителей сильного пола.

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