Вместо отца – часы и машинка: в России устроили праздник с награждением ребенка ликвидированного оккупанта. Видео
В Костроме сотрудники полиции торжественно вручили новогодний подарок шестилетнему Савелию, который после уничтожения отца-оккупанта в Украине остался сиротой. Мальчик долго не тосковал и написал письмо Деду Морозу, что желает получить смарт-часы.
В Москве такой непритязательный каприз сироты исполнили с радостью, да еще и сверху вручили машинку и напоили чаем с пирожными. Сюжет об обмене главы семейства на гаджет снял федеральный пропагандистский канал (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Вместе с Савелием "щедрому" подарку радуется его мать Светлана. У женщины кроме него есть еще двое сыновей Филипп и Матвей, а также младшая дочка, которой едва исполнилось два месяца. Женщина, потерявшая кормильца, сияет в кадре аккуратными локонами и улыбкой, сердечно благодарит государство.
"Спасибо, мы очень рады!", – сказала вдова служащим в форме.
Сам Савелий надеется, что это не единственная мечта, которая сбылась в его жизни. В будущем шестилетний мальчишка уверенно надеется стать военным.
"Вот видишь, Савелий, мечты сбываются, в них нужно только верить!", – торжественно объявил генерал-майор костромской полиции.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Тывинской республике семье мобилизованного, погибшего на войне против Украины, выдали дрова. Местные власти не забыли похвастаться таким "щедрым" подарком.
Еще в начале полномасштабной войны некоторым женам российских оккупантов, ликвидированных во время боев начали выдавать компенсации. Сумма такой единоразовой выплаты – 10 тысяч рублей.
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