Ученые назвали смертельную бактерию в честь Киану Ривза: актер с юмором отреагировал

Знаменитая роль в "Матрице" и "Джон Уик" канадского актера Киану Ривза так вдохновила ученых, что они решили назвать смертоносную молекула в его честь. Исследователи из Института Лейбница в Германии в феврале 2023 года обнаружили новую бактерию, которую записали как "кианумицин".

Об этом сообщает издание Daily Mail. Один из ученых Себастьян Гетце заявил, что открытый тип липопептида настолько эффективно убивает, что они просто обязаны были назвать их "прорыв в науке" в честь Киану Ривза – "смертоносного в своих ролях".

К слову, бактерия не несет никакого вреда для человека, а опасной она является для патогенных грибков на теле людей и грибковых заболеваний растений. Ривз не мог не прокомментировать данное решение ученых, потому он в социальных сетях рассказал, что думает по этому поводу.

На платформе Reddit Ask Me Anything артист написал: "Они должны были назвать ее Джоном Виком… но это достаточно круто… и сюрреалистично для меня. Но спасибо, ученые! Удачи и спасибо, что помогаете нам".

Напомним, в 2014 году Киану сыграл главную роль в боевике "Джон Уик", в 2017 вышла вторая часть проекта, а в 2019 – третья. Все три фильма получили хорошие отзывы критиков. Кинолента повествует о самом обычном, на первый взгляд, среднестатистическом американце, который ведет спокойную мирную жизнь. Однако мало кто знает, что он был наемным убийцей, и, к слову, одним из лучших профессионалов в своем деле.

