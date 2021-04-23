Участницу шоу 'Холостяк 11' обвинили в эскорте

В пятницу, 23 апреля, во время восьмого выпуска украинского реалити "Холостяк 11" произошла перепалка между двумя участницами – Джессикой и Юлией (Зайкой). Так, первая обвинила девушку в неискренних чувствах к главному герою Михаилу Заливако.

Джессика также упрекнула Юлию за то, что та однажды в своей жизни познакомилась с парнем и улетела с ним на свидание в другую страну. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"А ты с Мишей искренняя максимально? Ты же ездила к незнакомым мужчинам. Ты сама об этом говорила. Ты рассказываешь Мише, с кем ты путешествовала?" – спросила участница "Холостяка".

На это Юлия ответила, что у нее было два мужчины, с которыми она отдыхала за границей. Один из них повез девушку в Барселону, а другой – в Афины. Участница проекта не видит в этом ничего плохо, так как она "искала своего человека".

"Хотите меня спросить, эскортница ли я? Нет. Эскорт – это когда регулярно ездят, им платят деньги… А, когда это две поездки, то… Мне неприятно, что мне приписывают то, что не является правдой", – отметила Юлия.

Чем закончится скандал – пока неизвестно. Теперь в этом будет разбираться сам Заливако.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

в пятницу, 16 апреля, на телеканале СТБ прошел седьмой выпуск романтического реалити "Холостяк 11". Главный герой шоу Михаил Заливако и участницы побывали в Египте.