'Холостяк 11': смотреть восьмой выпуск онлайн

В пятницу, 23 апреля, на телеканале СТБ стартовал восьмой выпуск популярного реалити "Холостяк 11".

На проекте пройдет еще одна неделя в солнечном Египте. OBOZREVATEL следит за главными событиями на шоу и расскажет все подробности.

Как стало известно, перед церемонией роз девушкам нужно как следует постараться, чтобы собрать себе образы на встречу с мужчиной. Чтобы получить наряды, участницам придется заработать на них денег, а сделать это они смогут с помощью своих талантов и труда: смастерив украшения, приготовив десерты и даже расшифровав иероглифы.

Так, сначала главный герой Михаил Заливако пригласил на индивидуальное свидание Дашу. Мужчина организовал для девушки прогулку на верблюдах. Затем пара вместе готовила курицу на костре.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее: