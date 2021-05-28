Финалистка 'Холостяка' Юлия – о жизни после шоу: проживаю боль, сделала все, что могла

Полуфиналистка и участница романтического реалити на канале СТБ "Холостяк 11" Юлия Бельченко рассказала, что в финале проекта ей было очень больно и неприятно, но на данный момент для нее эта история закончена. По словам девушки, она сделала все, что могла.

Об этом OBOZREVATEL стало известно в пост-шоу "Холостяк. Жизнь после проекта". Участница призналась, что когда она вернулась перед финалом, то у нее было чувство незавершенности и недосказанности.

"Я сделала все, что могла. Я не идеал Миши. Чувства были сильные и я не могу сказать, что они быстро пройдут. Мне нужно время, чтобы завершить историю. Я проживаю боль, но сейчас мне немного легче. Я рада, что мы это решили именно тогда", – заявила Бельченко.

Видео дня

Как рассказал главный герой шоу Михаил Заливако, у него была сильная симпатия к Юлии, но со временем он перестал понимать ее.

"Мы отдалялись. Когда она вернулись, на тот момент чувства еще не ушли. Я дал шанс попробовать снова. У меня была сильная симпатия, но не только Юля в этом была увлечена. Я благодарен за все, что было на проекте у нас с тобой", – признался Заливако девушке.

Напомним, ранее пользователи сети засыпали Заливако гневными комментариями о том, что мужчина якобы сделал ошибочный выбор. Также многие остались разочарованы шоу "Холостяк".

Как сообщал OBOZREVATEL, полуфиналистка и участница романтического реалити на канале СТБ "Холостяк 11" Юлия Бельченко прокомментировала свое поражение на проекте. Во время финала, где Михаил Заливако вручил кольцо Анне Богдан, девушка со слезами на глазах попрощалась с мужчиной.