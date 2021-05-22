Участница 'Холостяка' Юлия эмоционально высказалась в сети о проигрыше в проекте

Полуфиналистка и участница романтического реалити на канале СТБ "Холостяк-11" Юлия Бельченко прокомментировала свое поражение на проекте. Во время финала, где Михаил Заливако вручил кольцо Анне Богдан, девушка со слезами на глазах попрощалась с мужчиной.

После финального выпуска "Холостяка" Юлия эмоционально высказалась на своей странице в Instagram о своем проигрыше. По словам девушки, ее сердце разбито, внутри пустота и пекущая боль от страданий.

"Ты сказал, что это не любовь. Ощущения такие будто мое сердце лопнуло как воздушный шар, в который воткнули кинжал. Внутри кровь медленно стекает с остатков разбитого сердца вниз по внутренним стенкам моего тела. Мне плох, отвратительное чувство! Когда разбивается сердце, внутри пустота, вакуум и пекущая боль. В голове звенит лишь один вопрос: за что ты так со мной?", – сообщила в фотоблоге участница проекта.

Первый, кто поддержал девушку в сложный момент, был ведущий реалити "Холостяк" Григорий Решетник. Под постом Юлии он написал, чтобы она держалась и не падала духом.

"Убежден, ты встретишь свою судьбу", – заявил ведущий.

Также поддержали девушку в поражении и пользователи сети. Поклонники отметили, что "такой бриллиант заслуживает лучшего мужчину".

"Я не верю, слезы", "Все девочки Украины плачут с тобой", "А я до последнего верила, что выберет тебя", – писали в Instagram поклонники.

Стоит отметить, что победу в реалити "Холостяк-11" получила Анна Богдан – 29 летний турагент и экс-жена бывшего руководителя Офиса президента Владимира Зеленского Андрея Богдана. Более подробную информацию из биографии девушки, читайте тут.

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