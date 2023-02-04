Участница ''Холостяка'' с Топольским и экс-партнерша Мельника впервые станет мамой: сразу в строй после родов

Танцовщица балета Насти Каменских и участница реалити "Холостяк-12" Аделина Дели сообщила радостную новость в личном блоге. Девушка поделилась свежими фотографиями, на которых позирует с животиком. Красотка не захотела скрывать свою беременность, рассказав аудитории, как она собирается совмещать карьеру с материнством.

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Милые кадры Дели разместила в Instagram, где на нее подписаны 74 тысячи фолловеров. Кто является отцом ребенка Аделина не рассекретила. Хореограф отметила, она хорошо себя чувствует и планирует писать посты, которые будут полезны девушкам в положении (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Я не сильно представляю себя домохозяйкой. Даже сказала бы, что это исключено. Только развитие и работа. Сразу в строй после родов. У меня не получается держать себя в адекватном моральном состоянии, сидя дома и не имея графика. Сразу деградирую. Я на интуитивном питании и вроде пока не сильно слоник", – написала будущая мама.

Известно, что Аделина Дели в школьные годы занималась спортом и пением. Горячая мулатка закончила Киевский национальный университет культуры и искусств, а первую узнаваемость получила в балете NK. В соцсетях она рассказывала, как попала в команду Каменских.

"Был кастинг. У Насти чуйка на талантливых людей, она видит их издалека. Она действительно лично всех смотрела. Каждая девушка выходила и показывала все свои таланты. Я очень благодарна, что тогда Настя поверила в меня, увидела потенциал и пригласила присоединиться к NKteam. Мне очень повезло быть частью ее творчества, принимать участие в съемках крутых клипов", – подчеркнула артистка.

Девушка принимала участие в шоу "Танцы со звездами", где ее партнером был футболист Сергей Мельник. Также брюнетка напомнила о себе своим участием в 12 сезоне проекта "Холостяк". Танцовщица не смогла покорить бизнесмена Алекса Топольского и покинула реалити во втором эпизоде.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Топольский публично поскандалил с победительницей проекта Екатериной Лозовицкой. Львовянин дал интервью, в котором описал отношения с моделью, их интимную жизнь и расставание. Красавица назвала слова бывшего парня "ложью и лицемерием".

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