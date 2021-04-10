Участница "Холостяк 11" призналась, почему покинула проект

Участница реалити "Холостяк 11" Елизавета Крутикова назвала причину, из-за которой ей пришлось покинуть проект во время шестого выпуска шоу. Девушка призналась, что ей было тяжело наблюдать, как "Холостяк" строит отношения с другими участницами.

На странице в Instagram Лиза прокомментировала свой вылет, аргументируя это тем, что она была не готова "идти по головам". А главное причиной ее ухода из шоу стала жесткая конкуренции за внимание главного героя – Михаила Заливако.

"Я знала, куда я иду, и я знала, что будут поцелуи и романтика не только со мной. Есть маленькая разница в том, что это происходило в полуметре от меня. Я не была к этому готова, и флиртовать с Мишей, идя по головам и наступая на горло своим чувствам после этого, я не смогла. Не смогла быть холодной, и делать вид, что мне все равно, и открываться для Миши было уже не возможным", – заявила девушка.

Девушка призналась, что ей было тяжело наблюдать, как "Холостяк" строит отношения с другими участницами. Instagram Елизаветы Крутиковой

Также покинула проект "Холостяк" во время шестого эфира участница Катя. Мужчина отметил, что на последнем свидании девушка увиливала отвечать на его вопросы, поэтому была неискренняя с ним.

Так, теперь за сердце главного "Холостяка" остались бороться такие участницы: Юлия (зайка), Аня, Джессика, Татьяна, Юля, Дарья, Розали.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, возвращение участницы на шоу "Холостяк" вызвало ажиотаж в сети: как отреагировали поклонники реалити.