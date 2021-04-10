Учасниця "Холостяк 11" зізналася, чому покинула проєкт

Учасниця реаліті "Холостяк 11" Єлизавета Крутікова назвала причину, через яку їй довелося покинути проєкт під час шостого випуску шоу. Дівчина зізналася, що їй було важко спостерігати, як "Холостяк" будує стосунки з іншими учасницями.

На сторінці в Instagram Ліза прокоментувала свій виліт, аргументуючи це тим, що вона була не готова "йти по головах". А головною причиною її виходу з шоу стала жорстка конкуренції за увагу головного героя – Михайла Заливака.

"Я знала, куди я йду, і я знала, що будуть поцілунки й романтика не тільки зі мною. Є маленька різниця в тому, що це відбувалося за пів метра від мене. Я не була до цього готова, і фліртувати з Мішею, йдучи по головах і наступаючи на горло своїм почуттям після цього, я не змогла. Не змогла бути холодною і вдавати, що мені все одно, і відкриватися для Міші було вже не можливим", – заявила дівчина.

Дівчина зізналася, що їй було важко спостерігати, як "Холостяк" будує стосунки з іншими учасницями. Instagram Єлизавети Крутікової

Також покинула проєкт "Холостяк" під час шостого ефіру учасниця Катя. Чоловік зазначив, що на останньому побаченні дівчина ухилялася відповідати на його запитання, тому була нещира з ним.

Так, тепер за серце головного "Холостяка" залишилися боротися такі учасниці: Юлія (зайка), Аня, Джессіка, Тетяна, Юля, Дарина, Розалі.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, повернення учасниці на шоу "Холостяк" викликало ажіотаж у мережі: як відреагували шанувальники реаліті.