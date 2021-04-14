Участница "голой" фотосессии отпраздновала 19-летие, вспомнив СИЗО в Дубае
Украинка Юлиана, которая ранее была арестована полицией за голую фотосессию в Дубае, отметила 19-летие в Киеве. Девушка призналась: она думала, что будет встречать день рождения в СИЗО.
Такими подробностями скандальная модель поделилась на личной странице в Instagram. Юлиана также опубликовала фото, на котором позировала в откровенном купальнике белого цвета на фоне океана (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).
"Слава богу, мои 19 начались с хорошими предпосылками на этот возраст. С днем рождения меня, я заслужила этот день", – добавила девушка.
Ранее одна из участниц скандальной фотосессии в Дубае, 23-летняя украинка Ирина Сотуленко, заявляла, что моделей заставили позировать голыми на балконе высотки. В противном случае им угрожали не заплатить за работу.
К слову, Ирина и некоторые другие модели все еще находятся под стражей в ОАЭ. Ожидалось, что 13 апреля они вместе с другими девушками, будут депортированы обратно в Украину, но пока от них нет никаких вестей.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в Дубае арестовали толпу девушек, которые вышли голыми на балкон. Они снимались в рекламном ролике по заказу одного из местных жителей. Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера.
Позднее выяснилось, что организатором скандальной съемки был Виталий Гречин. Он служил в американской армии, а в кругах украинского бомонда популярен своей страстью к большому количеству женщин.
Брат одной из задержанных украинок – Яны – вышел на связь и заявил, что семья была не в курсе, чем на самом деле она занимается в ОАЭ.
Также украинка "разоблачила" еще одну участницу голой фотосессии. Она опубликовала фото девушки по имени Ольга, написав, что она тоже присутствовала на съемке в отеле.