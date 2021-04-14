Участница "голой" фотосессии отпраздновала 19-летие, вспомнив СИЗО в Дубае

Украинка Юлиана, которая ранее была арестована полицией за голую фотосессию в Дубае, отметила 19-летие в Киеве. Девушка призналась: она думала, что будет встречать день рождения в СИЗО.

Такими подробностями скандальная модель поделилась на личной странице в Instagram. Юлиана также опубликовала фото, на котором позировала в откровенном купальнике белого цвета на фоне океана (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Слава богу, мои 19 начались с хорошими предпосылками на этот возраст. С днем рождения меня, я заслужила этот день", – добавила девушка.

Участница голой фотосессии в Дубае Юлиана Instagram ulianajuliana_

Ранее одна из участниц скандальной фотосессии в Дубае, 23-летняя украинка Ирина Сотуленко, заявляла, что моделей заставили позировать голыми на балконе высотки. В противном случае им угрожали не заплатить за работу.

Модели, которых арестовали в Дубае за голую съемку mirror.co.uk

Модели, которых арестовали в Дубае за голую съемку mirror.co.uk

Девушки из Украины снялись в голой фотосессии в ОАЭ mirror.co.uk

К слову, Ирина и некоторые другие модели все еще находятся под стражей в ОАЭ. Ожидалось, что 13 апреля они вместе с другими девушками, будут депортированы обратно в Украину, но пока от них нет никаких вестей.

Один из организаторов фотосессии – украинец Виталий Гречин Facebook Виталия Гречина

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