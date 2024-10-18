Участники One Direction отреагировали на смерть Лиама Пейна, который выпал из окна отеля: фанаты рыдают на месте трагедии. Фото

Участники британской группы One Direction опубликовали заявление после смерти своего бывшего коллеги по группе Лиама Пейна, который скончался 16 октября в результате падения с третьего этажа гостиницы. Музыканты Луи Томлинсон, Зейн Малик, Найл Хоран и Гарри Стайлс "полностью опустошены" новостью.

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"Со временем, когда все будут в состоянии, мы еще многое скажем. А пока мы возьмем некоторое время, чтобы оплакать и пережить потерю нашего брата, которого мы очень любили", – говорится в сообщении, опубликованном в Instagram.

Артисты также поделились своими эмоциональными прощаниями в социальных сетях на следующий день после смерти Пейна. "Я действительно опустошен смертью Лиама, – написал Стайлс, разместив фотографию Лиама со спины, смотрящего на переполненную арену. – Его величайшей радостью было делать других людей счастливыми, и для меня было честью быть рядом с ним".

Томлинсон посвятил другу длинную прощальную речь, которая сопровождалась фотографией улыбающегося на сцене Пейна. "Лиам был тем, на кого я равнялся каждый день, такой позитивный, веселый и добрый, – написал он. – Лиам был, по моему мнению, важнейшей частью One Direction. Его опыт с юных лет, его идеальная подача, присутствие на сцене, его писательский дар. Список можно продолжать".

Малик поделился архивным фото, на котором они с Пейном спят в машине. "Лиам, я поймал себя на том, что говорю с тобой вслух, надеясь, что ты меня слышишь, я не могу не думать эгоистично, что нам нужно было еще столько разговоров провести в нашей жизни", – написал певец.

Вечером 17 октября возле отеля CasaSur Palermo в Буэнос-Айресе собрались фанаты, которые пели хиты группы One Direction, чтобы почтить память о погибшем там накануне звезде. Поклонники принесли к зданию букеты цветов и свечи. Фотографии с места событий показывают, что многие из них не могли сдержать слез.

Пейн впервые прошел прослушивание на британском талант-шоу "The X Factor" как сольный исполнитель в 2008 году и преуспел, когда вернулся в 2010 году. Саймон Коуэлл, музыкальный продюсер и телеведущий, объединил Пейна со Стайлзом, Хораном, Маликом и Томлинсоном в группу, впоследствии ставшую One Direction, одним из популярных бойз-бэндов начала 2010-х годов. В 2015 году музыканты объявили, что возьмут перерыв в выступлениях в качестве ансамбля, чтобы сосредоточиться на сольных карьерах. Но в 2016 году стало известно, что группа распалась навсегда.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Лиам Пэйн погиб при загадочных обстоятельствах. Какое сообщение он оставил перед трагедией и что известно полиции – в нашем материале.

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