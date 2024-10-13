Любовь к России и дисквалификация с Евровидения: скандальный Йост Кляйн собрался представить Нидерланды на конкурсе в 2025 году. Что известно

Нидерландский вещатель RTL сообщил, что скандальный певец Йост Кляйн (Joost Klein) собрался выступать на Евровидении 2025 от имени своей страны после того, как его дисквалифицировали с конкурса из-за стычки с оператором за кулисами. Официальный ответ от представителей шоу пока неизвестен.

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Йост Кляйн получил море поддержки после того, как его дисквалифицировали перед гранд-финалом Евровидения 2024. Его конкурсный хит Europapa все еще массово слушают в мире. Поэтому он решил довести дело до конца и снова испытать судьбу на Евровидении в 2025 году. О тайных переговорах между Йостом и вещателем Avrotros пишут Eurovision Fun.

"В субботу вечером телеканал RTL Boulevard сообщил, что Йост Кляйн ведет переговоры с Avrotros о своем потенциальном участии в песенном конкурсе Евровидения, который состоится в Базеле. Телерадиокомпания Avrotros сообщила Boulevard, что пока нет никаких новостей, которыми можно было бы поделиться", – говорится в источнике.

Журналист телеканала RTL Boulevard Аран Баде предполагает, что в начале ноября станет известно, действительно ли будет Йост Кляйн представлять Нидерланды, ведь национального отбора в стране не будут проводить.

В частности, источник обратил внимание на намек Йоста Кляйна по поводу своих переговоров с вещателем. "В пятницу вечером Йост Кляйн опубликовал скриншот на своей странице в Instagram, на котором видна фраза Joost Klein 2025 на экране его ноутбука. Остается непонятным, появился ли этот пост после возможных переговоров с Avrotros", – пишет Eurovision Fun.

Еще в июле скандальному Йосту Кляйну предлагали принять участие в Евровидении 2025 от имени Бельгии. Тогда бельгийский вещатель VRT Studio Brussel опубликовал пост с текстом: "Вещатель Бельгии приглашает Йоста Кляйна представлять их на Евровидении 2025?"

Как отмечает "Суспільне" со ссылкой на главу Европейского языкового союза (EBU) Жана Филиппа де Тендера, дисквалификация артиста не запрещает участвовать в дальнейших конкурсах Евровидения.

Однако у Йоста Кляйна есть свои скелеты в шкафу. Нидерландский музыкант через две недели после начала полномасштабного вторжения сотрудничал с российским репером CMH (Руслан Тушенков) и выпустил трек под названием Jackass. В сингле Йост поет о своей любви к стране-агрессоре и ее женщинам.

В феврале 2023 года вышла еще одна песня Joost Klein в тандеме с группой Russian Village Boys. Неизвестно, насколько сознательна или несознательна позиция артиста.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский языковой союз (EBU) раскритиковал версию событий нидерландского общественного вещателя Avrotros насчет дисквалификации участника от Нидерландов. Avrotros отмечал, что причиной инцидента якобы стало обычное "угрожающее движение" в отношении женщины, но рэпер ее не касался. Однако EBU протестует, а свидетели заявляют, что на самом деле между ними произошла ссора, в результате которой было повреждено имущество. Детальнее – в нашем материале.

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