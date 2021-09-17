Участники 'Эксов' – откровенно об отношениях: достала нож, а он избил до потери сознания

В третьем сезоне реалити "Эксы" на Новом канале появилась пара 27-летний Антон и 21-летняя Алиса, у которых немало проблем в отношениях. У них не только присутствуют неуважение и абьюз, но и физическое насилие и измены.

Участники познакомились шесть лет назад в сети. Сейчас у них есть трехлетняя дочь Оливия, но при этом они страдают из-за множества проблем в отношениях. Подробней об этом – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"В последнее время считаю себя матерью-одиночкой, ведь Антон не участвует в нашей с ребенком жизни. Когда у него выходной, прошу его погулять с дочерью или помочь по дому, а он отвечает, что хочет отдохнуть. Еще может придумать, что у него появилась работа, и нужно срочно идти, а я потом узнаю, что он гулял с друзьями", – призналась Алиса.

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Пара подавала заявку на участие в "Эксах" еще три года назад, но в итоге они не пришли на кастинг. За это время их отношения еще больше ухудшились.

По словам Алисы, одна из главных проблем – измены Антона. Девушка три раза поймала его на этом.

"Однажды застукала на измене в нашей же квартире... А на проекте узнала, что он мне изменял целых шесть раз. Плюс, Антон постоянно врет, оправдываясь, что это защитная реакция. Перестал ночевать дома, отдалился от семьи", – отметила Алиса.

Кроме того, в их семье есть не только недопонимание и скандалы, но и домашнее насилие. По словам Антона, однажды Алиса в пик ссоры угрожала ему ножом.

"Мы очень сильно ругались, дрались. Она убежала на кухню, я за ней, и вижу, что она достала нож. Тогда реально понял, что нужно остановиться", – рассказал парень.

Алиса заявила, что в тот момент у нее случился настоящий нервный срыв. По ее словам, однажды мужчина избил ее до потери сознания.

"После таких моментов я никогда первая не иду на контакт. Приходит мириться он. Включает нежность или подлизу, а я прощаю", – подчеркнула девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во время съемок третьего сезона проекта "Эксы" на Новом канале один из участников сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца. Мужчина не мог подобрать слова и говорил искренне без заученного текста.