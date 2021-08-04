В финале украинского реалити-шоу участник сделал девушке предложение руки и сердца

Во время съемок третьего сезона проекта "Эксы" на Новом канале один из участников сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца. Мужчина не мог подобрать слова и говорил искренне без заученного текста.

Романтический поступок он совершил на финальной грандиозной вечеринке в шикарном зале, куда участники пришли в голливудских нарядах. Подробней об этом – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По словам руководителей проекта, во время предложения участник сказал все от сердца и это вызвало бурю классных эмоций и у его половинки, и у всех присутствующих.

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"Изюминкой вечера стало предложение руки и сердца одного из участников проекта своей любимой. Очень рада, что он решился на этот шаг. Я работала с ним лично, поэтому знаю, насколько это было важно для парня. Заметила, что он не мог подобрать слова, говорил без заученного текста. Участник сказал все от сердца, это вызвало бурю классных эмоций и у его половинки, и у всех присутствующих", – рассказала психолог и ведущая проекта Наталья Ежова.

К слову, третий сезон "Эксов" посвящен борьбе со страхами. Финал проекта будет состоять из двух частей – испытания для финалистов и грандиозной вечеринки.

Отмечается, что основная цель реалити – не заставить пары остаться вместе, а помочь понять, как им комфортнее – вместе или раздельно.

Премьера нового сезона состоится уже 14 сентября в 19:00.

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