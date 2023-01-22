Участник первой высадки на Луну Базз Олдрин женился в 93 года: что известно о его младшей на 30 лет жене. Фото

Легендарный американский астронавт Базз Олдрин, который в 1969 году высадился на Луну, женился в свой 93 день рождения – 20 января. Его избранницей стала младшая на 30 лет Анка Фаур.

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По словам бывшего астронавта, она была его давней любовью. Об этом Олдрин рассказал в Twitter, дополнив радостную новость щемящими фотографиями (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пара устроила церемонию 20 января не просто так. В этот день в жизни Олдрина произошло три важных события – день рождения, вручение престижной награды "Живые легенды авиации" и свадьба с любимой.

"В свой 93-й день рождения и в день, когда меня также назовут "Живой легендой авиации", я рад объявить, что моя давняя любовь – доктор Анка Фаур – и я связали себя узами брака. Мы соединились во священном браке на небольшой частной церемонии в Лос-Анджелесе и радуемся не меньше, чем убегающие от родителей подростки", – поделился бывший астронавт.

Анка Фаур стала его четвёртой женой. Они знакомы уже много лет, в течение которых Олдрин берег свои чувства.

Четвертая супруга американца родилась 14 мая 1959 года. Анка Фаур работала в известной химической компании Johnson Matthey, где являлась руководителем проектов. С 2019 года она работает в Buzz Aldrin Ventures LLC на должности вице-президента. Компания, как можно понять, принадлежит ее новоиспеченному мужу.

Очевидно, пара начала встречаться в 2018 году. Именно тогда в Instagram Анки появились общие фото с любимым.

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