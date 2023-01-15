Роналдо женился на модели, младшей него на 15 лет

Легендарный бразильский футболист Роналдо обручился с местной моделью Селина Локс. О ключевом повороте в своей жизни в Instagram написала сама 31-летняя бразильянка.

Видео дня

Локс и Зубастик встречаются с 2015 года. Девушка является одной из самых популярных моделей страны. Кроме модных съмок и дефиле по подиуму, Селина владеет своей линией косметики и парфюмерии, а также занимается благотворительностью.

У 46-летнего Роналдо четверо детей от предыдущего брака: двое дочери и два сына. После рождения дочерей Роналдо сделал вазэктомию.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться снимками красотки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!