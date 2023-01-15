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Роналдо женился на модели, младшей него на 15 лет

Максим Иншаков
Футбол
3 минуты
2,6 т.
Роналдо женился на модели, младшей него на 15 лет

Легендарный бразильский футболист Роналдо обручился с местной моделью Селина Локс. О ключевом повороте в своей жизни в Instagram написала сама 31-летняя бразильянка.

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Локс и Зубастик встречаются с 2015 года. Девушка является одной из самых популярных моделей страны. Кроме модных съмок и дефиле по подиуму, Селина владеет своей линией косметики и парфюмерии, а также занимается благотворительностью.

У 46-летнего Роналдо четверо детей от предыдущего брака: двое дочери и два сына. После рождения дочерей Роналдо сделал вазэктомию.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться снимками красотки.

Роналдо женился на модели, младшей него на 15 лет
Роналдо женился на модели, младшей него на 15 лет
Роналдо женился на модели, младшей него на 15 лет
Роналдо женился на модели, младшей него на 15 лет
Роналдо женился на модели, младшей него на 15 лет
Роналдо женился на модели, младшей него на 15 лет
Роналдо женился на модели, младшей него на 15 лет
Роналдо женился на модели, младшей него на 15 лет
Роналдо женился на модели, младшей него на 15 лет
Роналдо женился на модели, младшей него на 15 лет
Роналдо женился на модели, младшей него на 15 лет
Роналдо женился на модели, младшей него на 15 лет
Роналдо женился на модели, младшей него на 15 лет
Роналдо женился на модели, младшей него на 15 лет
Роналдо женился на модели, младшей него на 15 лет
Роналдо женился на модели, младшей него на 15 лет
Роналдо женился на модели, младшей него на 15 лет
Роналдо женился на модели, младшей него на 15 лет
Роналдо женился на модели, младшей него на 15 лет
Роналдо женился на модели, младшей него на 15 лет
Роналдо женился на модели, младшей него на 15 лет
Роналдо женился на модели, младшей него на 15 лет
Роналдо женился на модели, младшей него на 15 лет

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